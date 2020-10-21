Циклон обрушит в пятницу на Приморье дождь, снег и сильный ветер

Непогода придет в Приморье в пятницу ночью Фото: Евгения ГУСЕВА

Снег, дождь, сильный ветер и даже гололедные явления прогнозируют синоптики в Приморье в предстоящую пятницу.

По сообщению на сайте Примпогода, циклон придет на территорию Японского моря в четверг, 22 октября. В пятницу вихрь будет смещаться над морем на расстоянии 150 — 200 километров от восточного побережья Приморья.

Осадки начнутся в пятницу ночью на юго-востоке региона, а днем их зона распространится на центральные и восточные районы. При этом интенсивность осадков увеличится.

В континентальных районах края будет идти снег, местами с дождем. Возможен гололед. На побережье Приморья ожидается сильный дождь.

На большей части Приморья усилится ветер. Ночью в субботу, 24 октября, циклон сместится на Татарский пролив, а зона интенсивных осадков — на северо-восток края. Субботним днем в центральных и восточных районах региона местами продолжит идти снег.

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