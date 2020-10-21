«Это мое право - не надевать маску»: из-за непробиваемого пассажира водитель забитой маршрутки не мог выехать с остановки в Артеме

Конфликт произошел уже в салоне маршрутного автобуса. Фото: принтскрин видео.

Помните ту прекрасную леди, которая отказывалась надевать маску в театре на Таганке и из-за которой сорвался спектакль? Кажется, у принципиальной масочной диссидентки появились последователи. Один такой несколько дней назад стал звездой маршрутного автобуса в Артеме. Мужчина, который зашел в салон автомобиля вместе с супругой на первый взгляд ничем не отличался от остальных пассажиров. Только вот ни у него, ни у его жены на лице не было главного атрибута уходящего 2020 года – масок.

В связи с ужесточением правил режима повышенной готовности теперь все без исключения должны носить маски в общественном транспорте. Только вот для приморца этот нюанс оказался не таким весовым аргументом, и на все просьбы и замечания все-таки надеть маску, он отвечал отрицательно. Но принципиальность мужчины обернулась настоящим скандалом. Понедельник. Пять вечера. Люди спешат домой после тяжелого начала рабочей недели.

«Мужчина наденьте маску, иначе не поедем, я не хочу платить из-за вас штраф – 40 тысяч рублей» - возмущался водитель маршрутного автобуса №8.

«Это мое право – не надевать маску. Это между нами разводят войны из-за этой маски. Вам я носить не запрещаю. Если какой-нибудь волчара зайдет, я натяну на него маску, чтобы вам ничего не было» - глаголил пассажир.

Примечательно, что у мужчины с собой была маска. Он держал ее в руках и размахивал ею в салоне маршрутки, словно флагом. Но вот использовать средство индивидуальной защиты по назначению он так и не решился.

- Ситуация была более, чем странная, да и поведение мужчины я могу назвать неадекватным. Полностью забитая маршрутка просто не могла уехать с остановки лишь из-за одного человека, который заявил: «Я не дурак, чтобы носить маску», - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Павел, очевидец инцидента. – Все хотели домой, но ему по всей видимости было плевать. В общей сложности словесная перепалка продлилась минут 10-15. Все это время маршрутка стояла на месте. Пытались убедить мужчину не только два водителя, но и все пассажиры. Все тщетно. Тогда один из водителей не выдержал, подошел к этому мужчине и «попросил» его покинуть салон. Так все и закончилось.

К счастью, обошлось без рукоприкладств. Только вот вторая волна эпидемии в Приморье началась с нескольких подобных конфликтов. Хочется наедятся на то, что каждый начнет серьезнее относится к пандемии и к последствиям, к которым она может привести.

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