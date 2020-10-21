«Невосполнимая утрата для духовенства»: от коронавируса умер протоиерей епархии Владивостока

Отец Виктор скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Фото: Владивостокская епархия.

Виктор Жильцов, ключарь Свято-Никольского собора, 20 октября умер от коронавируса. Протоиерей Владивостокской епархии скончался на 69-ом году жизни от осложнений, которые были вызваны ковидом.

- Более 17 лет отец Виктор нес послушание ключаря Свято-Никольского кафедрального собора Владивостока, на протяжении нескольких лет возглавлял епархиальный отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами, - сообщают в пресс-службе Владивостокской епархии. - До принятия священного сана отец Виктор проходил военную службу во флоте, с которой был уволен в запас в звании капитана I ранга.

Служители церкви отмечают, что за все это время Виктор Жильцов добился уважения и любви прихожан, а также моряков ТОФ, ведь их духовному кормлению он уделял особое пастырское внимание.

Кончина протоирея – невосполнимая утрата для всего духовенства Владивостокской епархии. «Комсомольская правды» приносит свои соболезнования родным и близким отца Виктора.

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