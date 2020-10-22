Экстренное предупреждение МЧС Приморья: сильный ветер и снег с дождем

Местами на востоке и северо-востоке Приморья ожидаются сильные осадки Фото: Артем КИЛЬКИН

Экстренное предупреждение о неблагоприятном погодном явлении на 23-24 октября сделало Главное управление МЧС России по Приморскому краю.

В сообщении говорится, что по данным «Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи со смещением активного циклона вблизи восточного побережья приморского края днем 23, ночью и утром 24 октября местами на востоке и северо-востоке края ожидаются сильные осадки в виде снега с дождем с количеством 7-19 мм. при снеге, 15-40 мм. при дожде со снегом за 12 часов и менее.

В отдельных районах ожидаются гололедные явления, усиление ветра до 15-20 м/с, на побережье порывами до 25 м/с.

О приходе в регион непогоды также ранее сообщала «КП-Владивосток».

МЧС в Приморье прогнозирует:

— увеличение количества ДТП на трассах федерального и местного значения;

— увеличение травматизма среди населения, связанного с гололедными явлениями;

— нарушения в работе систем энергетики и ЖКХ;

— подтопление низменных участков местности;

— обрушение слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций.

Спасатели рекомендуют людям принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов на личном автотранспорте, автовладельцам своевременно сменить летние автопокрышки на зимние.

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