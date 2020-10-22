«У нас военное положение, и война не закончена»: врачи госпиталей рассказали об агрессивной форме второй волны коронавируса в Приморье

Вторая волна оказалась страшнее и опаснее первой. Фото: Кристина ГРИН

Больше сотни заболевших в день. Выздоровевших - на несколько десятков меньше. Здравствуй, вторая волна коронавирусной инфекции. Она только начала править в Приморье, но врачи уже замечают особенности ее поведения и проявления. Усугубилась ситуация еще и с послаблением режима, благодаря которому люди стали посещать массовые мероприятия. Как результат – заметный прирост заболевших, которые переносят инфекцию в более тяжелой форме, чем во время первой волны.

- Было небольшое снижение в конце августа, в начале сентября, но как такового послабления мы не почувствовали. В этот период из 400 коек были заняты 350. Но это было буквально пару недель. Затем мы вновь развернули эти дополнительные 50 коек. Сегодня практически все места нашего стационара заполнены, - рассказывает Елена Новицкая, главный врач КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №4». - В период первой волны госпитализировались целыми предприятиями – от генерального директора до сторожа, сегодня же мы видим большое количество пенсионеров. 95% наших пациентов - это пенсионеры. Это нас пугает, потому что речь о пожилых людях с хроническими заболеваниями, с сопутствующей патологией. Коронавирусная инфекция течет у них в более агрессивной форме.

И такая ситуация едва ли не во всех ковидных госпиталях.

- Изначально мы могли принять до 100 пациентов, потом мы увеличили коечную мощность до 180 мест. На сегодня у нас заполняемость 90%, - отмечает Надежда Горелик, главный врач ККЦ СВМП. - У нас лечатся пациенты с легкой и средней формами. Тяжелых пациентов у нас нет. Средний возраст пациентов 50-55 лет. Молодые переносят заболевание легче.

Надежда Горелик, главный врач ККЦ СВМП. Фото: ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1»

Специалисты признаются, что во время второй волны спрогнозировать поведение вируса невозможно. Он непредсказуем. В этом опасность.

- Мы утром принимаем пациента, делаем компьютерную томографию и видим площадь поражения 10-20%, к обеду состояние пациента ухудшается, мы видим, как нарастает дыхательная недостаточность. Делаем повторную томографию, а там уже площадь поражения – 60-70-80%, - отмечает главврач 4-ой больницы. - Тотальная пневмония. Полностью повреждены легкие. Конечно, такие пациенты испытывают крайнюю степень дискомфорта. Сегодня самые тяжелые пациенты. Мы не видим тенденцию к улучшению или послаблению ситуации.

Вместе с тем, существует еще одна проблема – диссидентство. Люди, которые просто-напросто перестали верить в существование коронавируса. Это привело к тотально адским последствиям. Врачи сравнивают текущее состояние в регионе с военным положением. Война не закончена. Расслабление смертельно опасно. Врачи просят всех граждан выполнять рекомендации, носить маски, соблюдать социальную дистанцию и следить за состоянием своего здоровья. Помочь им в этом бою мы можем тем, что не заболеем сами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14