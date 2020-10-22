«Это же кошарики»: умилительную встречу с ларгами в Приморье снял под водой известный видеограф

Ларги сначала опасались, но любопытство взяло верх Фото: принтскрин видео.

Известный в Приморье видеограф Антон Конобиевский (konobievsky) смонтировал очередное увлекательное видео о родном крае, в котором показал его красоту. Съемка велась с воздуха и под водой. Благодаря такому подходу, зрители смогут увидеть не только восхитительные пейзажи, но любопытных морских обитателей. Судя по кадрам, которые заставляют улыбнуться, оператор умело втерся в доверие к ларгам (пятнистые тюлени).

В этом году Антон, который увлекается путешествиями и экстремальными видами спорта, открыл для себя каяк. Как рассказал видеограф, с июля он успел пройти около 1000 километров. Именно благодаря новому увлечению, у подписчиков появилась возможность взглянуть на флору и фауну глазами оператора, погрузившись на глубину. На видео запечатлено путешествие вокруг двух островов – Путятина и Аскольда. За два дня автор преодолел около 80 километров морского пути. Своими наблюдениям он поделился в сети, пользователи пришли в восторг.

«В очередной раз посмотрела на одном дыхании! Красота и великолепие морских глубин и их обитателей! Появилось ощущение, что вы с котиками на одной волне», «Очень здоров сделано. Пару суток на обработку и монтаж, наверное», «Поставил два лайка», – комментируют подписчики.

Чтобы смонтировать удивительные кадры Антону понадобилось около 6 часов. Что касается любопытных ларг, которые то и дело покусывали ласты дайвера, с ними Антон встречается не в первые. На вопрос, а не страшно ли плавать с мормлеками? Оператор ответил, что не боится «кошариков», но при этом проявляет максимальную осторожность, чтобы не потревожить животных.

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