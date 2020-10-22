«Такого наплыва пациентов не было за 6 месяцев»: из-за переполненности госпиталей Приморья пациентов размещают в буфетах

Врачи бьют тревогу и просят жителей Приморья задуматься. Фото: Кристина ГРИН

Всю неделю в Приморье регистрируют прирост заболевших коронавирусной инфекцией. Ежедневно в регионе больше 100 человек узнают, что заражены, и в ближайшее время улучшения ситуации никто не ждет. Как говорят врачи, вторая волна ведет себя более агрессивно, чем первая. Притом 95% пациентов теперь – это пенсионеры. Болезнь во второй раз сильнее всего ударила именно по ним.

- Сейчас мы наблюдаем рост. Рост идет неуклонный. Мы находимся в самом начале эпидемиологического сезона. Но мы были готовы к сезонному росту, - рассказывает Анастасия Худченко, министр здравоохранения Приморского края. - У нас есть все необходимые лекарственные препараты, мы наращиваем площади больничного фонда, переквалифицированного под ковид-госпитали. Мы видим, что сейчас больше тяжелых и средних форм. Количество пациентов, которых нужно ежедневно госпитализировать, растет. В связи с чем пришлось перепрофилировать еще несколько больниц под госпитали. Увеличен также коечный фонд уже работающих госпиталей.

Специалисты признаются, к работе также привлечены студенты университетов и колледжей. Чтобы осознать, насколько все серьезно, достаточно изучить статистику – на одну бригаду скорой помощи приходится от 10 до 40 вызовов в день. Объем работы просто катастрофический.

- На сегодняшний день у нас прошло 4233 пациента. Сейчас 12 человек находятся в реанимации и подключены к ИВЛ. 75% наших пациентов - это пациенты со средней и тяжелой формами. 95% пациентов – пенсионеры. Такого наплыва у нас не было за 6 месяцев эпидемии, - говорит Елена Новицкая, главный врач КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №4». - Люди сегодня лежат в больницах в буфетах, в холлах, в ординаторских, в сестринских. Все служебные помещения сегодня развернуты под палаты. Представьте себе 400 человек, которых нужно одновременно лечить, успокаивать, поддерживать и передавать им письма родственников.

Заполненность госпиталей 90%, многие из них уже просто не принимают новых пациентов. Это ли не повод задуматься и начать следовать наставлением специалистов.

- Все как на войне. Наши санитары – это не медицинские работники. Это были просто люди – молодые парни до 30 лет, - сообщает Надежда Горелик, главный врач ККЦ СВМП. - Сперва они пришли просто заработать деньги, но сейчас все они говорят, что у них изменилось мировоззрение. Многие приехали из других регионов, например: из Иркутска, с Камчатки.

Врачи, проработавшие в красной зоне, больше никогда не будут прежними. На их глазах организмы людей поражала еще совсем неизученная инфекция. На их глазах люди боролись, мучились от боли, выздоравливали, а другие умирали. Каждый из них с искренним непониманием относится к тем, кто не верит в болезнь и намеренно не пользуется индивидуальными средствами защиты. Коронавирус есть. Он здесь. И он убивает.

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