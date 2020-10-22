«Огромное пятно космического цвета»: крупный разлив неизвестного вещества произошел в акватории Находки

Специалисты выясняют, кто виновен в экологическом происшествии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧП случилось 21 октября в Находке. Как сообщает руководство АО «Порт Восточные ворота-Приморский завод», в акватории, которая прилегает к их предприятию, был зафиксирован разлив вещества неизвестного происхождения. Благодаря снимкам, сделанным с воздуха, многие предположили, что речь явно о нефтепродуктах. На это указывает бензольное пятно соответствующих космических цветов.

Специалисты, которые прибыли на место происшествия, вызвали нефтемусорщика. Он и занялся уборкой водной поверхности от неизвестного вещества. Вместе с тем, эксперты подготовили обращение в региональный Росприроднадзор.

- Как сообщил заместитель главы администрации Находки Антон Шевченко, после поступления информации на место оперативно выехали специалисты администрации для обследования акватории, - рассказали в пресс-службе администрации Находкинского городского округа. - Также были обследованы все близлежащие муниципальные котельные, утечек топлива не обнаружено.

Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора уже проводит проверку по факту случившегося. Им предстоит установить источник загрязнения и выяснить обстоятельства, при которых оно случилось. В первую очередь специалисты намерены собрать пробы воды из акватории и канализационных стоков, чтобы понять характер неизвестного вещества.

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