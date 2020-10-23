«Применим самые строгие меры»: нарушителей режима самоизоляции в Приморье больше жалеть не будут

Нарушителей режима самоизоляции ждут крупные штрафы Фото: Милана СОКОЛ

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности из-за коронавируса. Эпидемиологическая обстановка в крае остается серьезной, не прибавляет оптимизма и обострение сезонных заболеваний. В октябре зафиксирован рост заболеваемости, по словам медиков, вторая волна приняла еще более агрессивную форму, поэтому приморцам стоит уделить особое внимание не только своему здоровью, но и обезопасить окружающих. Пациентов с подтвержденным диагнозом, которые подвергают опасности других, ждут серьезные штрафы.

Губернатор Приморского края дал распоряжение об усилении контроля за соблюдением режима изоляции.

– Те, кому положено находиться на самоизоляции, должны находиться на изоляции. Если человек знает о своей болезни и продолжает ее распространять среди населения, к нему будут приняты самые строгие меры, – отметил глава Приморья Олег Кожемяко.

Губернатор Приморья распорядился усилить контроль Фото: primorsky.ru

Административные комиссии ежедневно проверяют места массового скопления людей. Во время рейдов специалисты выявляют десятки нарушителей. Тем, кто не выполняет предписания о нахождении в режиме самоизоляции, согласно с частью 2 статьей 6.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ, грозят внушительные штрафы. Протоколы в отношении нарушителей могут составить полицейские или сотрудники Роспотребнадзора.

Для физических лиц первичное нарушение обойдется в 40 000 рублей, должностным лицам придется раскошелиться на 150 000 рублей. Предпринимателей ждет не менее серьезное наказание. Фирму, в которой есть заболевшие, намеренно нарушающие режим, могут оштрафовать на 150 000 или попросту закрыть на срок до трех месяцев. Юрлицам светит еще более крупный штраф – до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности до 90 суток.

Только во Владивостоке ежедневно работают 17 административных комиссий.

– Рейдовые группы работают в разных районах города. Проверки направлены в первую очередь на повышение уровня соблюдения режима повышенной готовности, который продолжает действовать из-за опасности распространения коронавируса, – отметил начальник отдела по координации исполнения административного законодательства и взаимодействия с органами власти Андрей Гончаров.

Андрей Гончаров рассказал о работе административных комиссий. Фото: news.myseldon.com

Чтобы защитить себя и не подвергать опасности близких, специалисты советуют приморцам соблюдать «социальную дистанцию», пользоваться антисептиками и носить защитные маски. Предприниматели, в свою очередь, должны обеспечить работников всем необходимым. Чтобы предотвратить распространение инфекции, на объекты массового скопления людей не должны допускать людей без масок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14