Росприроднадзор: площадь нефтяного пятна в Находке – 35 тысяч квадратных метров

Масштабы разлива обнародовал Росприроднадзор. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

В минувший четверг, 22 октября, в Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора поступило тревожное сообщение о загрязнении нефтепродуктами акватории в Находке. Сведения оказались достоверными – информация подтвердилась. Беспилотник, пролетающий над местом ЧП, зафиксировал пятно. Его площадь - 34 775 квадратных метров.

- Взяты пробы воды на анализ. Предположительно загрязнение распространилось от причала ООО «Трансбункер Приморье». Точный источник утечки устанавливается, - сообщают в Росприроднадзоре. - Сейчас ведутся работы по локализации загрязнения. В отношении ООО «Трансбункер Приморье» будет проведена внеплановая проверка.

Как ранее сообщили в министерстве природных ресурсов и окружающей среды Приморского края, на месте предполагаемого разлива нефтепродуктов установили боновые заграждения. Они нужны для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение загрязнения. Сложно представить, какой была бы площадь пятна, если бы не они.

- Было подтверждено, что имеются некие очаги. И сейчас не совсем понятно, что это за очаги. По первичным признакам, это все-таки нефтепродукты. Подразделением Росприроднадзора были отобраны образцы для последующего исследования. Сегодня мы видим, что есть еще остаточные проявления загрязняющих веществ, - рассказывает Игорь Степаненко, министр природных ресурсов и окружающей среды Приморского края. - В целом сейчас акватория чиста, той картинки, которая была опубликована вчера, нет. Сейчас совершенно иная ситуация. Задача, которая стоит перед нами – сделать все возможное, чтобы предупредить подобное в дальнейшем. Ну и, конечно же, определиться с источником. Пока он не установлен.

Вместе с тем, проверку уже проводит прироохранная прокуратура. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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