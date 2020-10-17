«Можно и расширяться»: получатели «дальневосточных гектаров» готовы взять по второму

Документ подготовлен по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Минвостокразвития внесло в правительство РФ законопроект, который позволит получать второй дальневосточный гектар. Ключевое условие – если первый гектар успешно освоен. Документ подготовлен по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, которое он дал в августе по итогам рабочей поездки на Дальний Восток. В нынешнем варианте законопроекта уточняется, что воспользоваться правом на дополнительный гектар можно один раз. Подать заявление разрешается одному человеку, выбравшему участок площадью не более одного гектара, или группе лиц, которая оформит коллективную заявку на площадь до десяти гектаров (на каждого человека должно приходиться не более одного гектара).

Участники программы «Дальневосточный гектар» рассказали ТАСС, что планируют сделать на дополнительных угодьях.

«МОЖНО ЕЩЕ И ЛИПУ ВЫСАДИТЬ»

Александр Тихонов в 2016 году одним из первых получил дальневосточный гектар в поселке Реттиховка Приморского края. Он обустроил на участке пасеку, оформил личное подсобное хозяйство, отработал технологию работы с пчелами и уже через год собрал первый урожай меда. За несколько лет пасечник наладил каналы сбыта продукции в четыре региона России. Свой участок он выбирал в районе, где растет реликтовое дерево диморфант, мед из которого обладает редким сочетанием целебных свойств - от успокаивающего и противовоспалительного до антиаллергенного и противогрибкового.

«Если примут закон, который позволит людям, успешно освоившим один гектар, взять второй, мы конечно, будем расширяться. Во-первых, это позволит огородить прилегающий участок забором, чтобы местные жители не вырубали там деревья при заготовке дров - эти деревья не позволяют пчеле улететь далеко. Во-вторых, на этой территории можно высадить еще липу, и через пару лет на пасеке станет больше медоносных растений», - сообщил пасечник.

Фермер отметил, что сейчас участок рядом с уже освоенным можно взять на одного из членов его семьи, но тогда оформить его в собственность получится только через 4,5 года - такова процедура. Брать сразу несколько участков, на себя и на родственников в 2016 году пасечник не решился - нужно было сначала понять, что все получится на одном гектаре.

«Сейчас, когда мы провели межевание, точно знаем, в какую сторону от участка нам может понадобиться еще земля, можно и расширяться, земля нужна», - заключил Тихонов.

«РЯДОМ УЧАСТКИ ПРОСТАИВАЮТ»

Предприниматель Иван Галецкий планирует создать ферму в селе Пестерево в Бурятии. Там он собирается разводить калифорнийских кроликов и построить теплицу, чтобы выращивать овощи для животных.

Перспектива получить дополнительный участок после освоения первого полученного гектара фермера радует.

«При успешном освоении гектара надо будет расширяться, мне места недостаточно будет, - заметил Иван Галецкий. - Я сейчас осваиваю участок, у меня стройка идет, и рядом есть два участка, которые взяли "гектаристы", но они просто простаивают. И я на будущее, если честно, планирую их забрать тоже, когда пойду на расширение».

Другой получатель гектара Алексей Ткаченко открыл деревню каюра и центр для любителей ездового спорта на собачьих упряжках в селе Новое на юге Сахалина. Вместе с семьей он взял четыре гектара, но для развития проекта потребовалась дополнительная земля: недавно родственники оформили дальневосточный гектар около трассы, где обустроили этнодеревню - построили юрту и небольшую столовую.

«Возле меня около 20 га, из них реализованы только два. Для тех, кто активно занимается своим проектом, это нововведение нужно. Для тех, кто не сделал на своем гектаре ничего, будет все равно», - считает Ткаченко.

Этнограф объяснил, что ему нужна именно соседская земля, рядом с уже освоенным участком, но эти гектары простаивают без дела.

«Что касается других "гектаристов", то необходимость иметь второй гектар именно по соседству зависит от того, каким видом деятельности они занимаются. У меня проект связан с животными, я не смогу взять другой гектар не по соседству и сделать там второй питомник, потому что работу на участках нереально будет совмещать, я не смогу разорваться и одновременно быть в двух местах. Я смогу взять второй гектар не рядом, только если решу реализовывать на нем совершенно другой проект, которому в конечном итоге не нужно будет уделять такого большого внимания, как животным", - пояснил Ткаченко.

ЗЕМЛЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Семья Костроминых планирует построить дом, теплицы и возделывать огород на участке, который они получили в нескольких километрах от Читы.

"Мы не исключаем когда-нибудь воспользоваться вторым дальневосточным гектаром. Например, для детей - подготовить почву для их будущего, чтобы у них была своя земля. Это был бы хороший задел в их жизни", - сказала Виктория Костромина.

Один из первых участников программы "Дальневосточный гектара" Михаил Утробин за три года развернул на своем участке недалеко от Хабаровска производство молока и продукции из него, включая йогурты, сыры и мороженое. В хозяйстве Утробиных - 20 голов крупного рогатого скота, идет стройка большого двухэтажного дома для семьи. Само здание практически построено, но на завершение строительства - внутреннюю отделку, коммуникации, благоустройство - необходимы дополнительные средства. Эта работа требует больших вложений, и участники программы намерены взять дальневосточную ипотеку под 2%, но уже девять месяцев не могут этого сделать из-за отсутствия соответствующего залога для банков.

«Очень хорошо было бы для сельского хозяйства при освоении одного дальневосточного гектара получить десять или даже сто для реализации сельскохозяйственного проекта, - отметил фермер. - Будем надеться, что программа «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека» в симбиозе будут работать для десятков тысяч людей, для изменения демографической ситуации в регионе».

ПОЛУЧИЛИ БОЛЬШЕ 85,5 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Закон о дальневосточном гектаре разработан Минвостокразвития России по инициативе президента РФ Владимира Путина. Программа позволяет россиянам получить на Дальнем Востоке бесплатно до 1 га земли. С марта 2019 года гектар могут получить и участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников. По мнению вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, развитие программы будет стимулировать создание более ста новых населенных пунктов в макрорегионе.

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, за время действия программы дальневосточные гектары получили более 85,5 тыс. человек". Их общая площадь составила около 60 тыс. га, что сопоставимо с размерами Самары или Новосибирска. Чаще всего участки берут для строительства жилья (почти 43%), занятия фермерством (около 37%), другим бизнесом (10%) и для реализации туристических проектов (7%).