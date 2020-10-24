Подтопило дома, размыло дороги: на Сахалин обрушился мощный циклон

Всего за время прохождения циклона было подтоплено 76 домов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области

В ночь на 24 октября на Сахалин обрушился мощный циклон, из-за чего реки на севере и юге области вышли из берегов, а 76 домов оказались подтоплены. Для оперативного устранения последствий были задействованы силы спасателей, развернуты пункты временного содержания.

Подтоплены участки, воды - по колено. Фото: соцсети

По сообщению ГУ МЧС России по Сахалинской области, 24 октября в результате выпадения обильных осадков произошел подъем уровня реки Владимировка, из-за этого оказались подтоплены два частных жилых дома и два дачных приусадебных участка в г. Южно-Сахалинске. В пункт временного размещения обратились 5 человек, все находятся в ПВР "Ласточка".

ПВР, созданный на базе средней школы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области

Ведомство также сообщило, что в Смирныховском районе произошел подъем уровня реки Побединка и реки Орловка, в результате чего подтоплены 11 домов, развернут пункт временного размещения на базе школы, куда доставлен 1 человек. Позднее появилась информация о том, что в селе Победино и Смирных количество подтопленных домов увеличилось до 32. Пострадавшие, ранее размещенные в ПВР, переехали к родственникам.

Во второй половине дня вода начала отступать. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области

Во второй половине дня стихия начала отступать. Спасатели установили, что всего за время прохождения циклона было подтоплено 76 домов в с. Орлово, с. Победино и пгт. Смирных. Погода в районе улучшается, подъем воды в реках прекратился. В ПВР, созданном на базе средней школы, размещен 1 житель пгт. Смирных.

Последствия удара стихии по Сахалину. Фото: соцсети

К настоящему моменту в Южно-Сахалинске последствия природного явления практически ликвидированы и все жители вернулись в свои дома. Ситуация находится на личном контроле мэра Сергея Надсадина. Вместе с этим продолжаются работы по устранению последствий удара стихии по Сахалинской области.