«Мишка, привет»: встреча дикого зверя с приморцами попала на видео

Специалисты советуют при встрече с диким зверем сохранять спокойствие и вести себя уверенно Фото: Милана СОКОЛ

Жители села Пуциловка встретились с гималайским мишкой. Как уверяет автор, история развернулась в лесу недалеко от Уссурийска. Мужчина стал громко кричать после чего косолапый решил удалиться. Пользователи сети спорят, как стоит вести себя человеку при встрече с диким зверем?

– Мишка, мишка, мишка привет. Миха, чувак, иди к нам, – протяжно зазывал очевидец. Медведь в свою очередь решил убежать подальше от источника громких звуков. Встреча закончилась благополучно для всех.

Тем временем пользователи сети высказывают свои мнения по поводу сложившейся ситуации.

«Народ бесстрашный, это очень опасный зверь», «Хорошо,что мамки не было рядом, а то она бы показала орущим», «Мудрый мишка, решил не связываться»,«Так это еще годовалый, вы огромных не видели, как у нас на Камче. Славо богу, что все обошлось», «Это все ошибки народных русских сказок. Русский человек не боится медведя: зовет его, отбирает свою пойманную рыбу у него из пасти, подходит на слишком близкое расстояние и пытается кормить, пока не познакомится с его инстинктами и природой. Выживают при таком знакомстве далеко не все. А умирают порой в мучениях», «Зачем звать и шуметь?! Нигде животным от людей спасения нет, даже в собственном лесу! Полюбовался бы тихо, да ушел», – считают большинство пользователей интернета.

Однако нашлись и те, кто объяснил поведение наблюдателей с другой стороны.

«Правильно может сделал, можно шуметь и кричать чтобы они убегали», «Так всегда надо делать, чтобы медведя предупредить заранее, а то он набросится».

В свою очередь специалисты считают, что медведей действительно пугают громкие звуки. Поэтому опытные лесничие советуют вешать на рюкзаки колокольчики, не приглушать тембр разговора и идти так, чтобы зверь понимал, что рядом кто-то есть. Грубо говоря, вести себя так нужно, чтобы предотвратить возможную встречу с хищником. Если же пересечение с косолапым все же состоялось и есть возможность уйти незамеченным, как это было здесь, лучше воспользоваться выдавшимся шансом и не рисковать. Человек не должен паниковать, а отходить нужно спокойно, уверенным шагом по диагонали, при этом не сводить глаз с медведя. Зверь гораздо быстрее вас и провоцировать его лишний раз не стоит, кидаясь тем, что под руку попадется или пытаясь убегать.

Иногда медведям попросту любопытно, что же за двуногий «зверь» перед ними. А вот, если дело касается медведицы с малышами, тут человеку может светить реальная угроза, ведь мать сделает все, чтобы защитить потомство, если увидит опасность. Поэтому крайне важно трезво оценить ситуацию.

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