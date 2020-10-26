Крупный пожар охватил заповедные земли в Хасанском районе Приморья

Огонь стремительно стал распространяться из-за сильного ветра Фото: принтскрин видео.

Выходные выдались во всех смыслах жаркие у работников национального парка «Земля леопарда» и всех, кто участвовал в тушении крупного пожара в Хасанском районе края. Пламя успело распространиться от поселка Рязановка до Гамовского участка на заповедной территории. Но сам полуостров Гамова, который считается жемчужиной края, в этот раз удалось отстоять от огня.

Масштабный пожар, который грозил уничтожением всего живого на своем пути, удалось потушить лишь общими силами. В бой с огненной стихией вступили специалисты «Земли леопарда», 6 бригад Авиалесоохраны и добровольная пожарная дружина «Меловой период». Пока одни тушили обширные очаги, вторые в срочном порядке организовали встречный отжиг, что помогло предотвратить распространение пламени на большую территорию.

Кадры с места ЧП заставляют в очередной раз задуматься о силе огненной стихии и той разрушительной мощи, что она может принести. Сейчас специалисты мониторят обстановку и отслеживают изменение направления и силу ветра. Жителей края просят отнестись с пониманием и ответственностью к отдыху на природе и не разжигать костры. Если запреты и штрафы вам ни по чем и без шашлыков никак не обойтись, то хотя бы обязательно пролейте костровище перед уходом.

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