Жители Шилкинской восстали против новой горячей строительной точки на карте Владивостока

Жители Шилкинской продолжают протестовать против точечной застройки, в то время как проектировщики ищут пути решения

Во Владивостоке продолжаются перипетии вокруг точечной застройки в районе Шилкинской, 4. Застройщик, будучи резидентом СПВ, намерен построить на месте автомобильной стоянки жилой дом на 227 квартир, а жители Шилкинской протестуют против этого решения, аргументируя свою позицию нехваткой парковочных мест, густонаселенностью района и отсутствием социальной инфраструктуры. Впрочем, застройщик уже сейчас ведет с жителями диалог и предлагает различными способами минимизировать основные негативные моменты, вызванные точечной застройкой. Кто занимается проектировкой нового многоквартирного дома и каким образом предлагается решить главные проблемы района, выяснила «Комсомолка».

Проектировщиком жилого дома выступает целая команда. Это известные компании «Сфера Менеджмент», SPI Planning Group и Concrete Jungle. Собственно, именно проектировщики выступают некими представителями между самим застройщиком, и активными жителями, которым не безразлична судьба микрорайона. Команда проводит совместные встречи с жителями города и застройщиком, представляет различные варианты решения проблемных точек и, основываясь на собранных данных, готовит итоговый дизайн-проект будущего здания. К слову, финальная концепция все еще находится в стадии разработки.

Примерно так будет выглядеть новый дом на Шилкинской улице

В вопросах легальности будущей стройки и наличия документов у застройщика, компании «ЕСЕ», никаких нареканий нет. 13 октября 2020 года во время заседания рабочей группы по проведению мониторинга деятельности резидентов свободного порта Владивосток в городской администрации проект многоэтажки на Шилкинской в целом был одобрен. Чтобы избежать конфликтов и недопонимания, мэр Владивостока рекомендовал застройщику обсудить все детали строительства с горожанами.

- Мы вас поддержим, если жители также не будут против, - отметил глава города Олег Гуменюк.

Жители опасаются, что новый дом закроет им солнце

В этот момент, можно сказать, наступает тот самый момент, когда у застройщика есть два варианта развития событий: Первый: гнуть свою линию, не взирая ни на какие инстанции и игнорируя мнения жителей, пытаясь во что бы то ни стало построить то, что принесет максимальную прибыль бизнесу. Второй: прислушаться к городской власти и, что немало важно, услышать чаяния самих горожан и предложить им обсудить проект и уже на основании собранного материала предоставить итоговую концепцию строящегося здания, которая пусть и принесет бизнесу не так много денег, как этого бы хотелось, зато идея будет донесена до людей и, в конце концов, принесет прибыль бизнесу и пополнит бюджет города в виде налоговых отчислений. Первый вариант, как показывает практика, сильно бьет по репутации, а шансы на его осуществление крайне малы. В вот что качается второго, то здесь пока сложно делать какие-либо суждения. Все же во Владивостоке нет примеров успешной реализации партисипаторного проектирования, во всяком случае, пока что нет.

Точка на карте

Зона строительства предполагаемого объекта, согласно правилам землепользования и застройки Владивостока, относится к Ж4 – зоне застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более). Земля находится в долгосрочной аренде. Сейчас арендатор, а он же является застройщиком, использует этот участок в качестве платной стоянки автомобилей. Есть здесь ресторан японской кухни, частенько у местных жителей и посетителей возникают конфликты из-за единственного автомобильного проезда к дому. Придомовая территория не облагорожена, но есть большой потенциал.

В планах застройщика - благоустройство территории, в том числе и подъездных путей

Но, пожалуй, самой главной проблемой микрорайона является плотность застройки со всеми вытекающими последствиями: нехватка парковочных мест, нагрузка на транспортную инфраструктуру и большая потребность в социальных объектах. Масла в огонь подливает тот факт, что по соседству с домом по Шилкинской, 4 строится очередное офисное здание, а не так давно местные жители на Красного Знамени «воевали» за свой придомовой участок, где застройщик хотел построить общественно-бытовой центр по документам 2008 года.

Суммируя эти факты, местные жители попросту не хотят возведения по соседству еще одного многоквартирного дома, и речь идет не о каких-либо проектных решениях, с которыми кто-то не согласен, речь идет о самом участии в процессе обсуждения будущей стройки. Об этом говорит тот факт, что на первую встречу-знакомство с рабочей группой проектировщиков, прошедшую 24 августа, пришло всего 4 человека, при том что уже тогда, по словам сооснователя Concrete Jungle Феликса Машкова, велась работа по информированию населения. Активные действия жители микрорайона стали предпринимать после 13 октября, когда рабочая группа при городской администрации дала условный «зеленый свет» строительству многоэтажки.

В поисках решений

Проектировщики изучили микрорайон, собрали мнения жителей, чтобы учесть их в разработке дизайна и, тем самым, снизить градус напряженности. Ведь, как отмечают сами разработчики проекта, «участие жителей в опросах и встречах не является одобрением проекта, это лишь способ получить полезную информацию для создания проектных решений».

Первая проблема, это подъездные пути. Сейчас к дому ведет лишь одна дорога. В дизайне будущего дома значится альтернативная дорога с противоположной стороны дома, которая должна смягчить эту проблему.

Еще один аргумент «против», это парковочные места. На первый взгляд все логично, вместо парковки строится дом, а значит будет меньше места для стоянки. Проектировщики же уверяют, что предусмотрели этот момент, разместив парковку на подземных этажах. Нижний ярус будет иметь отдельный въезд, а сама площадка предназначена для автомобилей жителей новостройки, которым будет предложено выкупить места на подземной стоянке. Верхний ярус будет предназначен для нужд жителей микрорайона, то есть фактически у людей останется возможность парковать свои авто возле дома. Общая вместимость двух автомобильных этажей заявлена 250-300 парковочных мест.

Предлагаемое решение проблемы отсутствия парковочных мест - двухуровневый подземный паркинг

Дизайн-проектом предусмотрена также возможность размещения на первом этаже детского сада, активный фасад со стороны дороги будет отведен под бизнес, предусматривается создание парковки вдоль Шилкинской, а на участках вдоль новой дороги дизайнеры хотят разместить сквер и рекреационную зону для жителей района.

«Не закрывайте нам солнце»

Еще одна проблема, это опасения жильцов, что новый дом закроет им доступ к солнечному свету. Проектировщики парируют, апеллируя исследованиями попадания солнечного света в окна жителей.

- Мы выстроили цифровую инсоляционную модель и расположили объем здания таким образом, чтобы минимизировать затенение здания Шилкинской 4, так же «срезали» часть объема здания, чтобы открыть доступ солнечного света в нижние окна дома, - отмечает Феликс Машков.

Проектировщики "срезали" часть здания для того, чтобы у жителей соседнего дома было больше солнечного света

Проще говоря, здание теряет в своей площади, но вместо этого остается больше солнечного света для соседнего строения. Однако, как бы ни старались дизайнеры, потеря в освещенности все же будет, а некоторые жильцы Шилкинской, 4 будут из своих окон видеть соседний дом.

В споре рождается истина

В воскресенье, 25 октября, жители микрорайона устроили собрание, на котором в очередной раз высказались против застройки, озвучивая те самые тезисы, которые предлагают рассмотреть проектировщики. Стоит также отметить, что часть жителей все же идет на диалог: они участвуют в опросах, посещают собрания проектировщиков, где обсуждаются пути решения проблем. Остальные люди либо не знают о планах застройщика, либо не хотят знать, наотрез воспринимая любую инициативу «в штыки». Впрочем, и те, и другие могут поучаствовать в дальнейшем обсуждении проекта и высказать свою точку зрения. В ближайшее время проектировщики планируют провести презентацию проектных решений жителям Шилкинской 4 и других домов, находящихся рядом. Встреча пройдет непосредственно на площадке рядом с Шилкинской 4, чтобы как можно больше заинтересованных людей смогло поучаствовать в обсуждении.