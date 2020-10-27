Пассажирский транспорт Владивостока полностью перешел на работу по новой маршрутной сети

Перевод пассажирского транспорта Владивостока на новую маршрутную сеть начался в 2019 году Фото: Администрация Владивостока

О полном переходе на работу автобусов Владивостока по новой маршрутной сети сообщила мэрия краевой столицы. Согласно муниципальным контрактам, которые заключены с 10 автопредприятиями, на дороги города в рабочие дни выходят 606 автобусов, а в выходные — 431. Автобусы работают на 88 муниципальных маршрутах, в том числе на пяти новых: № 5, 14, 20, 40а и 46а.

— Это несколько меньше, чем было раньше, но сеть значительно оптимизирована. Мы постарались сократить количество автобусов там, где был их переизбыток, они ходили полупустыми и дублировали другу друга, и наоборот добавили там, где автобусов не хватало. Также на ряде маршрутов изменили вместимость автобусов: там, где было необходимо, средние заменили большими, малые — средними и наоборот, — рассказал начальник управления транспорта администрации города Александр Иванов.

Переход на новую маршрутную сеть начался в прошлом году и был поэтапным. Сначала было проведено изучение пассажиропотока и транспортных потоков, затем прошли электронные торги на право работать на маршрутах.

Теперь вместо 14 автопредприятий перевозкой пассажиров заняты десять: девять автотранспортных компаний и ОАО «Электрический транспорт», чьи электробусы работают на маршруте № 90.

Специалисты управления транспорта также сообщили о том, что в ближайшие дни начнет действовать осенне-зимнее расписание автобусов.

Посмотреть в реальном времени, где сейчас находится нужный автобус, можно на сайте http://transport.primorsky.ru/.

Мэрия приглашает горожан обращаться с вопросами и пожеланиями, касающимися работы автобусов на внутригородских маршрутах. Их номера заканчиваются на цифре «98». Обращаться можно в Автоматизированный диспетчерский центр по тел. 260-52-52 и управление транспорта администрации города по тел. 2614-334.

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