ФСБ задержала в ДФО группу нарокоторговцев и наркотики на 23 миллиона рублей

ФСБ изъяла у наркоторговцев в ДФО "товар" стоимостью более 23 миллионов рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Федеральная служба безопасности на Дальнем Востоке пресекла деятельность наркогруппировки. Сотрудниками ведомства у наркоторговцев изъято около 100 килограммов марихуаны, гашишное масло общей массой 5,5 килограммов, а также 10 килограммов семян дикорастущей конопли, сообщили во вторник, 27 октября, представители Центра общественных связей ФСБ России.

«По предварительной оценке, объем изъятых запрещенных к обороту наркотических средств составил более 80 тысяч разовых доз, общая стоимость которых превышает 23 миллиона рублей, — говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что эта межрегиональная преступная группа, специализировалась на сбыте особо крупных партий наркотических средств в Дальневосточном федеральном округе.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК России «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

Участников преступной группы заключили под стражу. Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

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