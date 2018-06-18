14 плюс: в школах Владивостока началась первая трудовая смена

18 Июнь 07:50 2018-06-18T08:24:47+03:00

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Сегодня, 18 июня, в школах Владивостока и других городов Приморского края началась первая трудовая смена. Подростки, начиная с 14 лет, могут работать на летних каникулах по 4 часа в день и получать за это деньги.

— Это, как правило, подсобные работы, помощь в библиотеке, ремонт парт в кабинетах, высаживание цветов. За лето у нас во Владивостоке через ремонтные бригады пройдут 2060 человек, — рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» главный специалист отдела дополнительного образования управления по работе с муниципальными учреждениями образования мэрии Надежда Сирицына. — Первая трудовая смена продлится до 29 июня. На базе 61 образовательного учреждения будут работать 900 человек. Зарплата у них ожидается в районе 3627 рублей 98 копеек.

Первая трудовая смена в школах Владивостока продлится с 18 по 29 июня. Фото: vlc.ru

Подробный разговор о возможностях трудоустройства для 14-17-летних школьников состоялся на днях в эфире радио «Комсомольская правда»-Приморье». В обсуждении участвовали: заместитель начальника отдела программ содействия занятости краевого учреждения «Приморский центр занятости населения» Наталья Качура, руководитель группы подбора персонала, оценки и управления талантами приморского филиала Почты России Алёна Фролова и ученик 11 класса Артём Сосна.

Участники прямого эфира на радио «Комсомольская правда»-Приморье»Фото: Ксения КРЫМОВА

Участники прямого эфира на радио «Комсомольская правда»-Приморье»Фото: Ксения КРЫМОВА

На вопрос, куда еще можно пойти работать во время каникул, ответов оказалось немало. Например, лекторами и экскурсоводами в Приморском музее имени Арсеньева. Или почтальонами, как это сделал Артём Сосна.

— Я сам спортсмен, занимаюсь легкой атлетикой. Почтальон - это активная работа, именно поэтому я решил пойти на почту. Тут, как и в лёгкой атлетике, нужно быть все время на ногах. Обещают заплатить 8 тысяч рублей, которые мне нужны для поездки в лагерь, — поделился школьник в эфире ежедневной программы «Что приморцу хороШоу».

Наталья Качура отметила, что рабочие места для несовершеннолетних есть также на «Дальзаводе» и во Владивостокском рыбном порту: там школьники занимаются благоустройством и озеленением территории. ДВФУ тоже предоставляет рабочие места, но только 16-18-летним. Они обрабатывают и вносят информацию в компьютерную базу данных. А по словам участников уличного опроса «КП»-Владивосток», они работают также смотрителями аквапарков на базах отдыха, промоутерами, официантами, продавцами-консультантами.

— Всего по Приморскому краю школьникам предоставлено 10 305 рабочих мест. Выделяется материальная поддержка: каждый работник получает 1020 рублей в месяц к той заработной плате, которую выплачивает работодатель. На сегодняшний день у нас трудоустроено порядка 3500 несовершеннолетних. Свободных мест еще много, — утверждает Качура.

Желающим потрудиться в июле или августе она рекомендовала обращаться в отдел содействия занятости по адресу: Владивосток, улица Пушкинская, 13, кабинет 29.