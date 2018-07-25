2018-07-26T05:24:44+03:00
Общество

«Валера, настало твое время»: на «Земле леопарда» открыли новую тропу в ареале обитания знаменитого хищника

«Семиверстка» позволит побывать в гостях у дальневосточного леопарда и амурского тигра на велосипеде [фото, видео]
Ксения КРЫМОВА
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Право открыть тропу предоставили игрокам хоккейного клуба "Адмирал".Право открыть тропу предоставили игрокам хоккейного клуба "Адмирал".Фото: Ксения КРЫМОВА
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В приморском национальном парке «Земле леопарда» открыли самый большой туристический маршрут в этих заповедных землях. Недалеко от этой тропы обитает один из знаменитых обитателей парка - леопард по кличке Валера.

Игроки перерезают красную ленточку, открывая новую тропу. Фото: Иван Раков.

Игроки перерезают красную ленточку, открывая новую тропу. Фото: Иван Раков.

Произошло это торжественное событие на днях - 23 июля. Право открыть тропу досталось игрокам ХК «Адмирал». Клуб является хранителем того самого леопарда Валеры, который уже давно облюбовал местные угодья.

Новая тропа на "Земле леопарда".

— В ходе экспедиций мы искали красивые маршруты для того, чтобы посетителям было интересно смотреть на наши виды. За две недели мы прошли более 150 километров, и в конце концов выбрали именно этот маршрут. Он отличается красотой, эстетичностью. Кроме тоого, на нем можно комбинировать пешие и велосипедные прогулки. Маршрут действительно вызывает положительные эмоции у человека, — рассказала Зиля Ибатуллина, заместитель директора по экологическому просвещению и туризму ФГБУ «Земля леопарда».

Чарующие виды "земли леопарда" открываются во время прогулок по новой тропе. Фото: Иван Раков.

Чарующие виды "земли леопарда" открываются во время прогулок по новой тропе. Фото: Иван Раков.

В ходе встречи хоккеистам оказали теплый прием с пирогами и познавательным рассказом о национальном парке. Первооткрывателей тропы особенно заинтересовала история леопарда Валеры, названного в честь выдающегося хоккеиста Валерия Харламова. За проявленное гостеприимство спортсмены подарили представителям «Земли леопарда» флаг команды, на котором каждый из присутствовавших игроков оставил свою подпись.

Игроки подписывают флаг команды. Фото: Ксения КРЫМОВА

Игроки подписывают флаг команды.Фото: Ксения КРЫМОВА

— Это мероприятие является очень важным для охраны дикой природы. Нам было интересно узнать больше про леопарда Валеру и посмотреть новую тропу, выступая при этом первопроходцами, — поделился с «Комсомолкой» Евгений Орлов, нападающий ХК «Адмирал».

Несмотря на долгий путь, хоккеисты "Адмирала" бодры и веселы. Фото: Ксения КРЫМОВА

Несмотря на долгий путь, хоккеисты "Адмирала" бодры и веселы.Фото: Ксения КРЫМОВА

Сотрудники «Земли леопарда» уже завершили оснащение маршрута необходимой инфраструктурой. Здесь появились информационные стенды, рассказывающие о национальном парке, правилах поведения и пожарной безопасности, а также навигационные знаки и места для отдыха туристов. Для посещения новой тропы длиной в 10 километров посетителям необходимо получить входной билет. Вместе с ним в визит-центре «Земли леопарда» в селе Барабаш гостям выдадут подробную карту маршрута.

Группа первооткрывателей передвигалась по тропе на специальном Урале. Фото: Ксения КРЫМОВА

Группа первооткрывателей передвигалась по тропе на специальном Урале.Фото: Ксения КРЫМОВА

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