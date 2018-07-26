Разлив мазута во Владивостоке: виновных до сих пор нет

26 Июль 08:17 2018-07-26T08:18:23+03:00

В «Морспасслужбе» уверяют, что масштабы ЧП не очень серьезны

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Сегодня в бухте Золотого рога обнаружили крупное мазутное пятно площадью 600 квадратных метров. С самого утра оно качается на волнах в районе причалов №4 и №5, между причальной стенкой и тремя судами – «CMB Giulia», «Asia Emerald IV»Ю «Hansung».

Сейчас пятно убирают специалисты приморского филиала морской спасательной службы и аварийно-спасательного подразделения.

Заместитель капитана порта Владивосток случившееся комментировать отказался. О деталях ЧП «Комсомолке» рассказал заместитель руководителя «Морспасслужбы» Владимир Щукин сообщил, что официально разлива нефтепродуктов нет: речь идет об одиноком мазутном пятнышке.

– Мазутная плёнка плавает вдоль причала между судами. Мы сейчас занимаемся её уборкой. Думаю, очистим море уже сегодня. Кто виновники происшествия, пока не знаем. Сейчас надзорные органы их активно разыскивают, - рассказал он корреспонденту редакции.

На данный момент специалисты уже собрали около 750 литров мазута. Примечательно, что ЧП произошло в преддверии Дня ВМФ. На этой неделе в Амурском заливе идет энергичная подготовка ко Дню ВМФ. В водах порта ждут своего звёздного часа много военных кораблей и судов, а также гражданский и маломерный флот. Остается надеяться, что разлив действительно устранят до начала праздников.