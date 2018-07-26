В Приморье за сутки в раскалённом от жары городе погибло 13 человек

26 Июль 10:14 2018-07-27T03:19:41+03:00

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Июльская жара и духота достигла пика в Приморье. Особенно тяжко приходится людям в континентальных районах края. В Арсеньеве для врачей скорой помощи выдалась жаркая суточная смена, причём как в буквальном, так и в переносном смысле. Ситуация стала поистине критической – за 24 часа 26 июля в городе ушли в мир иной 13 человек. Впрочем, в краевом департаменте здравоохранения уточнили: за сутки в Арсеньеве скончалось 9 человек и «не факт, что их смерть спровоцировала жаркая погода».

В городе авиастроителей почти неделю столбики термометров не опускаются ниже +30°C. Накануне метеостанция Примгидромета зафиксировала температуру в 34.8 по шкале Цельсия. В соцсетях арсеньевцы выкладывают фотографии градусников, где столбик поднялся до 50-градусной отметки.

50-градусная жара по-арсеньевски шокировала жителей Приморья. Фото: Instagram/ Arstv

Утром 26 июля, когда арсеньевские врачи позвонили в полицию отчитаться об очередном трупе, на другом конце провода сообщили: боже мой, тринадцатый! Информация стала известна «Комсомолке» от анонимного источника в учреждении здравоохранения города. Необходимо пояснить: когда в больнице умирает человек, медики обязаны передать информацию в соответствующие инстанции.

Как признались медики, большинство больных жалуется на одышку и головокружение. Два раза скорая выезжала на «уже готовых» пациентов, остальных доставляли в больницу в тяжелом состоянии. В основном за помощью в отчётные сутки обращались пожилые люди. Зафиксирован один случай смерти от пневмонии (которая развилась в результате перепадов температур) и от онкологии. В остальных случаях сказать наверняка ничего нельзя, пока патологоанатомы не вскроют тела. Но, тем не менее, врачи высказывают точку зрения, что у пожилых людей болезни обострились на фоне аномальной жары.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/661789" frameborder="0"></iframe> Жара в Арсеньеве.

Официальный представитель краевого департамента здравоохранения Ксения Гусенцова призвала не поддаваться панике: пока что нет очевидных доказательств, что арсеньевцы, в основном пожилые люди, попрощались с жизнью из-за жары. По данным городской больницы, за сутки в Арсеньеве зафиксировали смерть не тринадцати, а 9 человек. Впрочем, это тоже серьёзный показатель, если не сказать ЧП.

– В целом следует признать: с 19 июля, количество обращений на недомогания в связи с жарой резко возросло. Особенно в центральном Приморье – Арсеньеве, Чугуевке, – рассказала Ксения Гусенцова. – Много тех, кто перегрелся на солнце или перекупался. Поэтому медики призывают приморцев соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Комментарий эксперта

Как уберечь себя и своих близких в жару в условиях города? Первым делом – пить как можно больше жидкости, – советует читателям «Комсомолки» врач Краевого клинико-диагностического центра Людмила Савельева. – Суточную дозу потребления жидкости следует увеличить с 2 до 3 литров. Никогда не пейте в жару ледяную воду. Это иллюзия, что она легче утоляет жажду. На самом деле, вода комнатной температуры и выше намного быстрее усваивается организмом. Самое же «правильное» питье в жару – горячий зеленый чай. Употребление черного чая в жару лучше ограничить, как и кофе. Аппетит в жаркое время года, как правило, снижен. Старайтесь налегать на постные блюда, откажитесь от всего жирного, соленого, острого и жареного, чтобы дополнительно не перегружать сердечную мышцу. Лучший вариант – окрошка.

Кстати

В Японии 23 июля из-за жары так же скончалось 13 человек. Однако масштабы трагедии целой страны и города с населением 55 тысяч человек несопоставимы.

26 июля, Арсеньев. Город раскалился от солнцаФото: Софья КУЧИНА