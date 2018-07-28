Во Владивостоке на митинге против пенсионной реформы выступил 11-летний школьник

28 Июль 12:40 2018-07-28T13:53:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня на Привокзальной площади Владивостока прошёл митинг против повышения пенсионного возраста. На этот раз он был санкционирован, организатором выступило приморское отделение КПРФ. К полудню у памятника Ленину собралось более 600 человек.

Среди собравшихся ходили агитаторы КПРФ и раздавали газеты, красные ленточки—значки с булавками, стикеры. Коммунистов среди собравшихся было немало. Также встречались красно-чёрные флаги Революционной рабочей партии.

Изнуряющая жара не испугала жителей ВладивостокаФото: Елизавета НЕМЧИНОВА

Митинг начался в полдень: на трибуну вышел депутат думы Владивостока Евгений Ляшенко. Его сменил первый секретарь приморского крайкома КПРФ, депутат Законодательного Собрания Анатолий Долгачев. Коммунист заявил: он против инициативы «так называемого правительства».

«Иногда кажется, что нас специально хотят уничтожить. К власти в 1991 году пришли вчерашние барыги и спекулянты. Те, кто варил вчера в кастрюле джинсы, сегодня управляют экономикой нашей страны! Уважаемые товарищи, нынешняя так называемая власть защищает этот закон. Говорят, якобы какая-то жалкая тысяча рублей в месяц может его оправдать. Мол, наше поколение потерпит, зато наши отцы и матери будут получать больше. Какая ложь!», — прокричал Анатолий Долгачев. Коммунист закончил свою речь надеждой на социалистическую революцию.

Обычно митинги коммунистов собирают меньше зрителейФото: Елизавета НЕМЧИНОВА

Коммунист Андрей Галицких привел в пример Исландию, где напротив парламента стоит огромный монолит с надписью: «Если правительство нарушает права людей, то восстание — их священное право и обязанность!».

«Сегодня мы должны выступить с народной инициативой — такие камни должны стоять перед парламентом в каждой области и в каждом крае», — не скрывал эмоций Галицких.

Что такое "рот-фронт", сегодня помнят хорошо если десять человек из стаФото: Елизавета НЕМЧИНОВА

К разгоряченной сначала солнцем, а затем и речами коммунистов толпе вышла депутат думы Владивостока Надежда Телелюева. Она привела «маленького друга» — одиннадцатилетнего Егора. Школьник выступил вместо депутата: запинаясь, он рассказал историю своей недолгой жизни. Ходит в школу, любит маму, папу и двух бабушек. Дедушки «сгорели на работе».

«Мы видим, как родители работают и устают. Мне кажется, что когда я вырасту, у моих детей не будет ни бабушек, ни дедушек. Я хочу сохранить жизнь своих родителей, потому что кроме меня это никому не нужно. Я вас прошу, пожалуйста, кто-нибудь, возьмите меня на работу. Я способный, я смогу. Я готов работать часа четыре в день. Дайте мне эту возможность, если в нашей стране бабушки и дедушки никому не нужны», — произнес мальчишка и расплакался. Надежда Телелюева тоже утерла слезу.

Вскоре микрофон перешел к народу. Любой желающий мог выйти к Ильичу и высказать все, что накипело. Под неловкое молчание толпы аноним в маске премьер-министра шутил с трибуны: «работать не вредно, нужно работать до самой смерти».

«От этого номера народ был в шоке. Не знаю, чья эта идея, но она была явно не очень хорошей. Натянутое молчание, затем плохо выученная речь. Выглядело нелепо», — поделился с корреспондентом «КП» пришедший на митинг горожанин Дмитрий.

Горожане терпеливо слушали даже самые неудачные выступленияФото: Елизавета НЕМЧИНОВА

Впрочем, часть пришедших на митинг не питала никакого доверия ко всем выступавшим.

«Представители КПРФ орут во все горло, что они не голосовали за пенсионную реформу. Хотя на самом деле все коммунисты, как миленькие, проголосовали за неё, а сейчас нагло врут. По сути, пытаются разжечь Майдан. Посмотрите, кто пришёл — „майданная“ символика: флаг — красно-чёрное знамя. Один в один как на Украине», — негодовал участник митинга Иван.

Санкционированный митинг в целом прошел спокойно, инцидентов ни с полицией, ни с казаками, ни с простыми хулиганами корреспонденты «КП» не заметили. Уже через полтора часа собрание завершилось — люди спокойно расходились по Владивостоку, рассылая селфи с акции в соцсети.