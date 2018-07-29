В самое сердце: вандалы разломали стелу «Я люблю Владивосток»

29 Июль 04:02 2018-07-29T05:10:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Во Владивостоке сегодня отмечают день Военно-морского флота. Событие для города знаковое. Жители и гости приморской столицы с самого утра стягиваются в центр города, чтобы посмотреть на шоу военных кораблей.

Во Владивостоке вовсю празднуют день ВМФФото: Максим КАВАЛЕРОВ

Как оказалось, праздник решили посетить не только законопослушные граждане, но и вандалы-отморозки. Этим утром хулиганы разломали стелу «Я люблю Владивосток». Ее совсем недавно установили на Спортивной Набережной. Незамысловатую композицию Владивостоку подарил Сбербанк на 158-й день рождения города. Просуществовала стела меньше месяца. За свою недолгую жизнь надпись «Я люблю Владивосток» успела стать популярным фото-объектом. Жители города и туристы ежедневно фотографировались на фоне композиции.

Хулиганы разбили основную часть стелы – красное сердце. Так как стелу сделали из легко ломающегося материала, разбить его не составило труда. Обломки композиции до сих пор никто не убрал. Так что «полюбоваться» последствиями бессмысленного хулиганства могут все желающие.

Композиция быстро стала популярным местом для фотоФото: Максим КАВАЛЕРОВ

Виновных в этом преступлении вряд ли найдут – чаще всего вандалы в Приморье остаются безнаказанными. Так, например, мерзавцев, которые постоянно уродуют пешеходный переход на улице Суханова во Владивостоке, до сих пор никто не нашел. После недавнего ремонта неизвестные любители граффити снова испоганили этот переход. А этой весной компания вандалов изуродовала аллею в Находке. Они также остались безнаказанными.