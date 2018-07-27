2018-07-27T09:48:19+03:00
Общество

«Нептун не поможет»: священники выступили против Дня Нептуна во Владивостоке

По мнению представителей церкви, молитвы полезнее инвестиций
Артём КАБАНКОВ
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День Нептуна не дает покоя церковникам.День Нептуна не дает покоя церковникам.Фото: Валентин ТРУХАНЕНКО
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Завтра во Владивостоке проходит один из главных морских праздников – День Нептуна. Мероприятие по традиции приурочено ко Дню военно-морского флота, и является одной из самых старых традиций Владивостока. В последние несколько лет этот обычай не дает покоя владивостокской епархии РПЦ. В этом году церковники в очередной раз выступили с протестом против празднования Дня Нептуна.

Недовольство представителей православной церкви подогрела недавняя инициатива мэра Виталия Веркеенко. Как сообщала «Комсомолка», глава города предложил создать во Владивостоке резиденцию античного морского бога. А уже в начале июня городская администрация подала патент на бренд «Владивосток – резиденция Нептуна». Возвести ее хотят на Спортивной набережной.

– В городе у моря, который собирается стать туристическим центром, значимым для всего мира, должен быть такой миф. Есть резиденция Санта-Клауса, а резиденции Нептуна нет. Причем ее и нигде в мире нет, – заявлял он.

Понятное дело, что местной епархии это не понравилось. Языческий бог ведь! Идолище поганое! Относиться к забавной традиции как к забавной традиции глава приморские церковники не захотели. Несколько лет назад, напомним, они добились «исключения» из свиты Нептуна чертей. Так что неудивительно, что в преддверии праздника Нептуна священники выступили с очередным обличающим заявлением. С критикой праздника на этот раз выступил протоиерей I округа Владивостокской епархии Дмитрий Федорин.

– На светские торжества, в том числе и на День ВМФ, в качестве почетных гостей приглашаются представители Епархии. Получается, что на одной и той же публичной площадке присутствуют как христианские ценности, так и языческие верования. Церковь в последние годы постоянно предлагает отказаться от Нептуна. Но это решение, в конечном итоге, должно приниматься на уровне командования флотом, – высказал он свое мнение.

По его мнению, «если не остановить языческие заблуждения в зародыше, они могут вылиться в более серьезные вещи». В какие именно, он, правда, не уточнил.

День Нептуна отметят уже завтра Фото: Валентин ТРУХАНЕНКО

День Нептуна отметят уже завтраФото: Валентин ТРУХАНЕНКО

Дмитрий Федорин рассказал, что после заявлений Виталия Веркеенко о резиденции Нептуна глава приморской митрополии Вениамин обратился в Общественную палату. Он потребовал от чиновников разъяснений по этому поводу. Владыке объяснили: проект способствует туризму, повышает привлекательность города. Однако с такой позицией священник не согласился. Его, понятное дело, поддержал и Дмитрий Федорин.

– Конечно, туризм развивать нужно, но не ценой отказа от духовно-нравственных ценностей. Каких бы сиюминутных выгод не сулили народу в обмен на «чечевичную похлебку» в виде инвестиций, толку не будет. Нептун не поможет. А поможет молитва к Господу нашему Иисусу Христу и святым, – приводите его слова пресс-служба владивостокской епархии РПЦ.

Каким образом молитвы повысят туристическую и экономическую привлекательность Владивостока, можно только догадываться. Между тем, день Нептуна состоится уже завтра, и посмотреть на него придут, в том числе, иностранные гости. Сейчас идет сезон повышенной активности китайских туристов; им наверняка будет интересно театрализованное представление. Ну а те, кто хочет молиться, пускай молятся – никто им этого не запрещает.

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