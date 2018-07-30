2018-07-31T02:49:24+03:00
Общество

В Приморье зацвели первые в этом году лотосы

В Пухово пока что бутоны ещё плотные, зато в Новогордеевке туристы уже вовсю фотографируются с краснокнижными цветами [фото]
Софья КУЧИНА
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Первые в этом году лотосы распустились в Приморье.Первые в этом году лотосы распустились в Приморье.Фото: Софья КУЧИНА
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Лотос орехоносный зацветает в Приморье в середине лета, иногда ближе к августу. Корреспондент «Комсомолки» побывала в Пухово и Новогордеевке – именно там уже неделю собираются туристы, чтобы сфотографироваться с редкими цветами.

Лотос орехоносный зацветает в Приморье обычно в середине лета Фото: Софья КУЧИНА

Лотос орехоносный зацветает в Приморье обычно в середине летаФото: Софья КУЧИНА

Дорога в Пухово, где находится заказник «Тихий», очень живописна: речка, зелень в человеческий рост, а то и выше и синее небо – вот где можно поймать чувство единения с природой.

Вокруг озера заросли осоки, а ступив в воду, сразу проваливаешься в трясину. Фото: Софья КУЧИНА

Вокруг озера заросли осоки, а ступив в воду, сразу проваливаешься в трясину.Фото: Софья КУЧИНА

Однако по приезду на место, сделать фотографию с самими цветами будет довольно сложно, слишком уж неприступно болотце: вокруг него заросли осоки, а ступив в воду, сразу проваливаешься в трясину. Кроме того, скорее всего, в виду уединённого расположения в тени трав бутоны здесь ещё плотные. Прямо сейчас редкий фотограф или инста-блогер уедет отсюда с шикарными снимками.

Растущие в тени бутоны ещё плотные. Фото: Софья КУЧИНА

Растущие в тени бутоны ещё плотные.Фото: Софья КУЧИНА

Зато озеро в Новогордеевке, расположенное под открытым небом, радует и деревенских ребят и всех проезжающих мимо. Здесь цветы распустились около недели назад и с тех пор практически каждый день к ним совершают паломничество жители соседних городов и посёлков.

Заказник "Тихий", где цветут лотосы, находится под охраной. Фото: Софья КУЧИНА

Заказник "Тихий", где цветут лотосы, находится под охраной.Фото: Софья КУЧИНА

— Вы только цветы не рвите!, — кричат нам детишки, которые плещутся в этом же водоёме.

— Да мы и не собирались, просто пару снимков на память сделаем и уедем, — отвечаем мы им, а сами улыбаемся: «Молодцы, о природе думают».

Некоторые краснокнижные растения уже сбросили лепестки. Фото: Софья КУЧИНА

Некоторые краснокнижные растения уже сбросили лепестки.Фото: Софья КУЧИНА

Помимо Анучинского района, лотосы в Приморье растут также на Ханке, в Артёме, Владивостоке и Славянке. В зависимости от температуры воды и воздуха сезон цветения начинается примерно в середине июля и заканчивается в середине августа. Благодаря стабильной жаре и яркому солнцу жители южных районов и любуются реликтовыми растениями уже сейчас.

Лотос орехоносный зацветает в Приморье обычно в середине лета Фото: Софья КУЧИНА

Лотос орехоносный зацветает в Приморье обычно в середине летаФото: Софья КУЧИНА

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