31 Июль 09:34 2018-07-31T14:52:49+03:00

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Ученые-биологи Дальневосточного отделения Академии наук добились небывалого прорыва. В Приморском океанариуме они создали идеальные условия для разведения зебровидной бычьей акулы. Благодаря этому одна из древнейших хищниц планеты теперь может размножаться в неволе.

Эти акулы относятся к роду разнозубых акул (Heterodontus), которых в современном мире насчитывается восемь видов. Это наиболее древние акулы из ныне живущих на нашей планете. Они практически не изменились со времен динозавров. Разнозубые акулы появились 242 миллиона лет назад.

Этот вид акул малоизучен и представляет огромный интерес для науки. Фото: Пресс-служба Приморского океанариума.

В отличие от современных собратьев, эти акулы откладывают яйца. После оплодотворения яйцо внутри самки развивается около года. В яйцеводах у самки созревает одновременно несколько яйцеклеток. Перед нерестом яйца покрываются роговой оболочкой.

Во время нереста акула выпускает нити, которыми закрепляет яйца. Фото: Пресс-служба Приморского океанариума.

— Пять зебровидных акул появились у нас в июне 2016 года. Уже в октябре мы отсадили самую крупную самку отдельно от других рыб в аквариум на 4 тонны, — рассказал корреспонденту «Комсомолки» начальник отдела содержания гидробионтов тропических морей Приморского океанариума Михаил Стрельцов. — Для акул создали практически идеальные условия. Будущей маме (нам показалось, что она немного недоедает) разработали индивидуальную диету. Следили за качеством воды, поддерживали стабильную температуру, назначили для неё смотрителя, но при этом старались дать ей как можно больше покоя. За время программы разведения она удвоила свой вес. В июне прошлого года к ней подсадили самца, и через год самка отложила яйца.

Акула отложила уже четыре яйца, но ученые ждут пополнение в акульих яслях - на подходе еще 4. Фото: Пресс-служба Приморского океанариума.

Вцелом, по мнению ученых, созданные условия «хорошей жизни» и позволяют акулам не просто думать о потомстве, но и воплощать свои замыслы.

— Нерест у зебровидной бычьей акулы растягивается на несколько дней. Самка сначала откладывает одну пару яиц, чуть позже другую. В среднем хищницы откладывают от 6 до 8 яиц. Наша роженица отложила четыре яйца. УЗИ пока делать не рискуем, для этого нужно осушать аквариум – аппарат под водой не работает. Но даже визуально видно, что мы ждём появления ещё как минимум двух, а то и четырёх яиц, — рассказал Михаил Стрельцов.

Стоит отметить, что ученые безуспешно пытались найти хоть какую-то информацию о размножении зебровидных бычьих акул в неволе. Однако выяснилось, что для научного сообщества это первый подобный опыт. Похожие случаи разведения акул в неволе отмечены в Бельгии, но там речь идет о совершенно другом виде. Поэтому ученым Приморского океанариума предстояло первыми в мире принимать роды у зебровидных бычьих акул.

— Мы сняли весь процесс яйцерождения: сначала появляются нити, и самка выискивает удобное место, куда можно прикрепить яйцо, тщательно его изучает, трется головой. В природе обычно акулы откладывают яйца в пещерах на камнях, поэтому в аквариум нашей самке мы тоже подложили камень, но ей больше приглянулся шланг водозабора. Однажды выбрав место, акула каждый раз делает кладку только там.

На самом яйце есть два крючка, которыми оно может зацепиться за уступ. Фото: Пресс-служба Приморского океанариума.

Самка становится вертикально и по кругу обвивает место прикрепления яйца длинными нитями так, чтобы оно зафиксировалось. Яйцо у бычьей акулы непростое, на нём имеется два крючка (случае оно может зацепиться ими за выступ). После нереста до появления на свет акулёнка яйцо будет развиваться ещё от семи месяцев до года.

Приморские ученые первыми смогли добиться разведения зебровидной бычьей акулы в неволе. Фото: Пресс-служба Приморского океанариума.

— Этот вид мало изучен, и с научной точки зрения разведение этих древних акул представляет огромный интерес. В планах у нас при благоприятном исходе выставить одно из вновь появившихся яиц на всеобщее обозрение в океанариуме. Что же касается научной работы – все полученные результаты будут систематизированы, мы напишем и опубликуем научные статьи и вплотную начнемся разведением акул, — уточнил Михаил Стрельцов.

Справка «КП»:

Зебровидная бычья акула обитает в водах Индийского и Тихого океанов, живет на мелководье. Эти хищники относятся к бентофагам, питаются в основном морскими ежами, беспозвоночными креветками, крабами, моллюсками, изредка рыбой, когда она проплывает неподалеку. Эти акулы достаточно медлительны и не преследуют добычу активно.