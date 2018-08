«В школе этому не учат»: результаты ЕГЭ вызвали шквал возмущения в Приморье

31 Июль 09:53 2018-07-31T10:59:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Единый государственный экзамен снова стал поводом для серьезного скандала в Приморье. Около десяти жителей края обратились с жалобами на его итоги в краевое Законодательное собрание.

По нулям

Причина недовольства у заявителей одинакова: их дети сдавали ЕГЭ по английскому, и за задание «Эссе» получили 0 баллов – из возможных 14. При этом причины столь низкой оценки кроются не в плохих знаниях выпускников. Речь идет о слишком большой субъективности оценок – и, возможно, об искусственном занижении баллов.

Проблему «английского ЕГЭ» поднял депутат Заксобрания Игорь Чемерис на недавнем заседании. Он сообщил, что проблема имеет общероссийский характер.

– Об аналогичной проблеме, например, сейчас говорят жители Урала. На сайте change.org уже появилась петиция, обращенная к президенту с требованием пересмотреть критерии оценки эссе. Ее подписали более 3,5 тысяч человек, - рассказал он.

Игорь Чемерис сообщил, что собирается выяснить, сколько приморских выпускников получили 0 баллов за эссе по английскому. Это поможет оценить весь масштаб проблемы.

Вообще, ситуация скандал с ЕГЭ по английскому в этом году прогремел на всю страну. Приморский депутат не зря упомянул Урал. В Свердловской области почти 80% школьников, писавших эссе на тему «Ранний выбор карьеры — это залог успеха» получили ноль баллов за задание. Речь идет о минимум 250 ребятах – именно столько школьников решили обжаловать решение комиссии (а сколько еще согласились с оценкой?). В общем, явление массовое.

Противоречивый абсурд

В Приморье, впрочем, проблема еще не достигла такого масштаба. Во Владивостоке, например, обжалований итогов ЕГЭ было всего около 90 штук. Цифры – в пределах разумного. Среди недовольных оценками были и ребята, сдававшие английский. Но число их, понятное дело, было невелико.

Однако внимание к проблеме ЕГЭ по английскому привлекают с начала года. Петиция, которую упомянул Игорь Чемерис – уже вторая. Автор обращения, преподаватель английского языка из Москвы Наталия Рис еще зимой говорила о том, что задание «Эссе» уже долгие годы составляется некорректно. Тогда же она создала петицию, обращенную к руководителю федеральной комиссии разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ Марии Вербицкой. Именно эта дама решает, по каким критериям оценивают экзамены выпускников.

В ситуации с ЕГЭ разберутся приморские власти. Фото: архив "КП"

В своем обращении Наталия Рис указала на основные проблемы задания «Эссе» - противоречивые темы, использование лексики институтского (а не школьного) уровня, непонятные критерии оценки. В обращении преподавательница привела наиболее спорные примеры заданий. Вот один из них.

«Clothes people are wearing can influence their behaviour. Одежда, которую мы носим, может влиять на наше поведение. То, что одежда, которую мы носим может влиять на наше поведение- это, по-моему, интуитивно понятно каждому. Поэтому в офисе носят деловые костюмы, на дискотеке - более неформальные наряды. Вот мне интересно, какие аргументы должен привести выпускник в поддержку мнения, что одежда не может влиять на поведение?

А вот выдержка из официального документа с ФИПИ про типичные ошибки студентов: «Одна из типичных ошибок - неумение сформулировать проблему так, чтобы показать ее противоречивый характер». Возникает вопрос: как студенту показать противоречивый характер факта или общепринятого мнения? Это абсурд»

За пять месяцев первая петиция набрала всего 3000 подписей. Зато второе воззвание, сделанное 18 июля – после окончания экзаменов, за две недели набрало 3500 «лайков». Оно и понятно: жареный петух уже клюнул родителей в темечко, и они активно начали выражать возмущение.

Школа к такому не готовит

Однако приморские учителя относятся к ситуации довольно спокойно. Скорее, их удивляет число недовольных оценками. Дело в том, что задание «Эссе» считается повышенно сложным, и в наших школах к нему попросту не готовят. Не тот уровень. Об этом корреспонденту «Комсомолки» рассказала учительница английского языка школы № 57 Елена Сенцова.

– «Эссе» является заданием, которое требует от ученика очень высокого уровня. До него доходят единицы выпускников. Чтобы хорошо его сдать, ребенку нужно дополнительно и очень серьезно заниматься английским. В обычной школе дают базовый уровень, и на такой уровень ребенка не обязаны «тянуть». Сейчас ребят на ЕГЭ и так натаскивают, – рассказала она.

Хорошо сдать ЕГЭ могут сдать единицы учениковФото: Евгения ГУСЕВА

Кроме того, Елена Сенцова не согласилась с автором петиции. По ее мнению, критерии оценки всех заданий довольно понятны и прозрачны. Другое дело, что у многих родителей есть завышенные ожидания от своих детей. Нередко именно это становится причиной конфликта. Между тем, в Приморье хватает ребят, сдавших экзамен по «инглишу» на 90+ баллов.

Тем не менее, факт остается фактом – другие экзамены такой бурной полемики доселе не вызывали. Ну разве что на заре появления ЕГЭ, когда реформу образования критиковали со всех сторон. Как будет развиваться ситуация, пока сказать сложно. «Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.