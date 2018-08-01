2018-08-03T06:07:43+03:00
Общество

Вертолёт, в котором пил шампанское губернатор Приморья, вернули законному владельцу

Бывший главный горнопромышленник региона сегодня в довесок к ценному имуществу получил срок
Максим АверкинМаксим КАВАЛЕРОВ
Поделиться:
Алексей Авершин до своего ареста в 2016 году поддерживал имидж сибарита. Фото: Facebook Алексея АвершинаАлексей Авершин до своего ареста в 2016 году поддерживал имидж сибарита. Фото: Facebook Алексея Авершина
Изменить размер текста:

Сегодня, 1 августа, Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил экс-председателя Союза горнопромышленников Приморья Алексея Авершина к трём годам лишения свободы условно. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в Следственном управлении СК РФ по Приморскому краю. Также приятелю экс-губернатора Владимира Миклушевского вернули личный вертолёт, яхту и заблокированный ранее на счетах миллион рублей.

Бизнесмен Алексей Авершин – фигурант одного из самых громких дел о мошенничестве в Приморском крае. Его обвиняли в пособничестве в хищении бюджетных денег, больше 62 миллионов рублей. Они выделялись на оборудование универсальных спортивных площадок. С апреля 2017 года он находился под домашним арестом до суда, а до этого, с декабря 2016-го, коротал время в камере следственного изолятора и часто жаловался на неважные условия быта. Там же, на Партизанском, тогда находились другие сидельцы по громкому делу – гендиректор хоккейного клуба «Адмирал» Илья Митькин (Спокойнов) и его супруга Марина Свиридова.

Главный горнопромышленник края не ровно дышал к вертолётам. Эта страсть объединяла его с Владимиром Миклушевским. Фото: Facebook Алексея Авершина

Главный горнопромышленник края не ровно дышал к вертолётам. Эта страсть объединяла его с Владимиром Миклушевским. Фото: Facebook Алексея Авершина

Пока шло следствие, гражданин Авершин полностью признал свою вину и вернул в бюджет края порядка 10 миллионов рублей. Эти обстоятельства, вероятно, учёл суд, поэтому главный горнопромышленник края отделался условным сроком. Кроме того, ему возвратили ценное имущество, включая легендарный вертолёт Robinson R-66. Именно эта крылатая машина оказалась в эпицентре грандиозного скандала в январе 2016 года. Журналисты газеты «Дальневосточные ведомости» опубликовали фотографии, как Авершин вместе со своими товарищами – тогдашним губернатором Владимиром Миклушевским и Ильёй Митькиным – загружали в геликоптер ящики с элитным шампанским Moet & Chandon, а затем отправились на прогулку.

А как у них?

Бывший гендиректор «Адмирала» Спокойнов (Митькин) сейчас находится под домашним арестом в ожидании суда. Ему позволено выходить на улицу только два часа в день. Илья Евгеньевич каждый раз спешит провести это время за чашечкой кофе в центре Владивостока.

Владимир Миклушевский через несколько месяцев после своей отставки с поста губернатора Приморья нашел себе новое место работы. Он занял кресло ректора Московского политеха.

Фрагмент сенсационного материала о покатушках с шампанским на «Робинсоне». Фото: скриншот

Фрагмент сенсационного материала о покатушках с шампанским на «Робинсоне». Фото: скриншот

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Новости 24
Зарезал, а потом застрелил: наркоман из Артёма «словил приход» и убил девушку
Юные приморцы узнают, что такое "Кванториум"
В центре Владивостока японская "электричка" сбила китайских туристов
Великовозрастный детина стащил у родителей-пенсионеров заначку на чёрный день
"А напоследок удар табуреткой": пять приморцев ответят за смерть недруга
В Дальнереченске поймали лихача на «Королле»
Президента Филиппин позвали на ВЭФ за российским оружием
Хозяин магазина на "Заре" поил местных жителей "палёнкой"
Начальником владивостокских автобусов станет экс-командир надводных кораблей
Неизвестные застрелили трёх тигров, а шкуры продали иностранцам
Служебная овчарка «унюхала» вора и привела полицейских прямо к нему домой
На Седанке, Чайке и Санаторной "верёвочники" отбирают деньги у горожан
Спасатели вытащили из вод Горностая путешественника на надувном матрасе
Елена Новицкая станет главврачом Дальзаводской больницы Владивостока