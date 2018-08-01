Вертолёт, в котором пил шампанское губернатор Приморья, вернули законному владельцу

1 Авг. 08:17 2018-08-03T06:07:43+03:00

Алексей Авершин до своего ареста в 2016 году поддерживал имидж сибарита. Фото: Facebook Алексея Авершина

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Сегодня, 1 августа, Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил экс-председателя Союза горнопромышленников Приморья Алексея Авершина к трём годам лишения свободы условно. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в Следственном управлении СК РФ по Приморскому краю. Также приятелю экс-губернатора Владимира Миклушевского вернули личный вертолёт, яхту и заблокированный ранее на счетах миллион рублей.

Бизнесмен Алексей Авершин – фигурант одного из самых громких дел о мошенничестве в Приморском крае. Его обвиняли в пособничестве в хищении бюджетных денег, больше 62 миллионов рублей. Они выделялись на оборудование универсальных спортивных площадок. С апреля 2017 года он находился под домашним арестом до суда, а до этого, с декабря 2016-го, коротал время в камере следственного изолятора и часто жаловался на неважные условия быта. Там же, на Партизанском, тогда находились другие сидельцы по громкому делу – гендиректор хоккейного клуба «Адмирал» Илья Митькин (Спокойнов) и его супруга Марина Свиридова.

Главный горнопромышленник края не ровно дышал к вертолётам. Эта страсть объединяла его с Владимиром Миклушевским. Фото: Facebook Алексея Авершина

Пока шло следствие, гражданин Авершин полностью признал свою вину и вернул в бюджет края порядка 10 миллионов рублей. Эти обстоятельства, вероятно, учёл суд, поэтому главный горнопромышленник края отделался условным сроком. Кроме того, ему возвратили ценное имущество, включая легендарный вертолёт Robinson R-66. Именно эта крылатая машина оказалась в эпицентре грандиозного скандала в январе 2016 года. Журналисты газеты «Дальневосточные ведомости» опубликовали фотографии, как Авершин вместе со своими товарищами – тогдашним губернатором Владимиром Миклушевским и Ильёй Митькиным – загружали в геликоптер ящики с элитным шампанским Moet & Chandon, а затем отправились на прогулку.

А как у них?

Бывший гендиректор «Адмирала» Спокойнов (Митькин) сейчас находится под домашним арестом в ожидании суда. Ему позволено выходить на улицу только два часа в день. Илья Евгеньевич каждый раз спешит провести это время за чашечкой кофе в центре Владивостока.

Владимир Миклушевский через несколько месяцев после своей отставки с поста губернатора Приморья нашел себе новое место работы. Он занял кресло ректора Московского политеха.