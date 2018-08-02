Нужно ли включать события 1938-го в список дней воинской славы России?

2 Авг. 06:28 2018-08-03T06:07:43+03:00

Локальный, казалось бы, конфликт на Хасане стал заметным звеном не только противостояния России с Японией, но и Второй мировой войны

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Перечень дней воинской славы России может быть пополнен новой датой – 11 августа. Именно в этот день в 1938 году, ровно 80 лет назад, завершились боевые действия в южном приморском пограничье, прописавшиеся в японской литературе как «инцидент у высоты Чжангуфэн», а в нашей – как «разгром японских захватчиков у озера Хасан».

Предложение родилось в Совете ветеранов Хасанского района. Поддержанную районной думой инициативу уже одобрил комитет по региональной политике и законности приморского парламента. Вероятно, вскоре соответствующая бумага будет направлена краевыми депутатами в Госдуму для внесения поправок в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

Идея, безусловно, заслуживает внимания.

Взятая в широком историческом контексте, двухнедельная пограничная война на юге Приморья предстаёт конфликтом далеко не локального масштаба. Слишком многое сошлось вокруг озера Хасан и сопки Заозёрной.

Август 1938-го. Советский флаг на сопке Заозёрной. Фото: открытые источники

Можно рассматривать Хасан и последовавший за ним Халхин-Гол как факторы (далеко не единственные, конечно), повлиявшие на невступление Японии в войну против СССР в 1941 году.

Именно Хасану-1938 Приморье обязано статусом самостоятельного субъекта. После хасанских боёв (которые хотя и завершились возвращением Заозёрной, восстановлением линии границы и вытеснением японской армии, но шли отнюдь не так гладко и удачно, как хотелось бы) Дальневосточный край разделили на два – Приморский и Хабаровский. Тем самым Владивосток подчинили напрямую Москве, без передаточного звена в виде Хабаровска, чтобы улучшить управление в критических ситуациях.

Хасан стал роковым для одного из первых советских маршалов – героя Перекопа, Волочаевки и КВЖД Василия Блюхера: его отстранили от командования войсками Дальневосточного фронта, а вскоре арестовали. В ноябре того же 1938 года он умер в тюрьме, реабилитирован в 1956-м.

Местный, казалось бы, конфликт за сопку Заозёрную фактически стал заметным звеном не только полувекового противостояния России с Японией, но и Второй мировой войны. У нас принято вести отсчёт последней с нападения Гитлера на Польшу в 1939 году, но, к примеру, в Китае начало Второй мировой относят к 1937 году – нападению Японии на Китай, и этот взгляд представляется куда более обоснованным. В таком ракурсе и Испания, и Хасан, и Халхин-Гол, и Финляндия – звенья Второй мировой, потому что ни одна из названных и не названных здесь войн не может быть рассмотрена в отрыве от глобального политического и военного контекста.

Удостоверение участника боёв Виктора Авченко.

Забывать Хасан конечно же нельзя.

А многие ли сегодня скажут с ходу, чем славен лейтенант Мошляк и в честь кого названа во Владивостоке улица Махалина?

Так что инициатива хасанских ветеранов выглядит вполне обоснованной.

Вопрос в другом – опять же в контексте.

Заглянем в упомянутый закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Дней воинской славы в нём не так уж много – куда меньше, чем их было в реальности у нашего много воевавшего народа. А именно – 17. Ледовое побоище, Куликовская битва; потом сразу XVII век – День народного единства, ставший символом не столько военной победы, сколько преодоления внутрироссийской смуты. Дальше – XVIII век: две победы над шведами, три – над турками. Одна дата связана с войной 1812 года (Бородино), затем идут очередная война с турками (победа Нахимова у Синопа) и День защитника Отечества, уходящий корнями уже в Гражданскую войну. Шесть дат связаны с битвами Великой Отечественной.

Хотя с Японией Россия воевала, по большому счёту, всю первую половину ХХ века, в законе это никак не отражено. На первый взгляд, именно Хасан может устранить этот перекос. С другой стороны, по масштабам боевых действий Хасан сильно уступает другим событиям. Взять хоть войну 1904-1905 гг. – она оказалась для России неудачной, но были ведь и там дни славы, тот же подвиг «Варяга»; и не помешал же проигрыш в Крымской войне увековечить в перечне воинских дней Синопское сражение. А японская интервенция, из-за которой Гражданская война на Дальнем Востоке приобретала черты национально-освободительной? Если в список попал «смутный» день 4 ноября, почему не включить сюда же 25 октября – день окончания интервенции 1918-1922 гг.? Или, допустим, победу на Халхин-Голе, где взошла звезда маршала Жукова? А взять победоносный 1945 год: неужели не достоин памяти советский блицкриг в Маньчжурии?

Ближе к современности: 1969 год, Даманский, первое боевое применение БТР-60 и системы «Град». Правда, педалирование темы Даманского сегодня может быть сочтено нежелательным политическим жестом в отношении Пекина…

Но оставим Дальний Восток. А что же Первая Мировая с её, допустим, Брусиловским прорывом?

А боевые действия, которые вели наши соотечественники за пределами страны? Сегодня они с некоторой стыдливостью упрятаны за вывеску памятной даты 15 февраля («День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества»). Но почему не сказать громче о Корее, Вьетнаме, Афганистане…?

Инициатива, высказанная хасанской общественностью, сама по себе – совершенно понятная. Другое дело, что если включать в список Хасан, то, по-хорошему, нельзя ограничиваться одним Хасаном. Мы с детства слышали о том, что никто не забыт и ничто не забыто. Но сегодняшняя редакция закона о днях воинской славы кажется случайной и мозаичной.

Три рубля 1938 года.Фото: Василий АВЧЕНКО

А в это время

В парке Минного городка устроят сражение за сопку Заозёрную. Военно-историческая реконструкция «Хасан за нами» проводится в Приморье с 2013 года. Но вот в парке Владивостока пройдет впервые. Организаторы планируют устроить и показать горожанам постановочный бой, посвященный одному из этапов Хасанского сражения – сражение за сопку Заозерная. В нем примут участие 50 реконструкторов из Владивостока, Уссурийска и Хабаровска.

– Все они – члены военно-исторических клубов, имеющие свою исторически достоверную форму, – рассказал командир военно-исторического клуба «Первый Дальневосточный фронт» Вячеслав Земдиханов. – Приедут и реконструкторы из Японии. Гостям покажем в действии танк Т-26. Он находится на ходу и тоже будет задействован в реконструкции.