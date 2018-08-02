«Верните наши деньги!»: Обманутые вкладчики банка «АТБ» выходят на одиночные пикеты во Владивостоке

2 Авг. 11:13 2018-08-03T06:02:17+03:00

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Приморцы выходят на одиночные пикеты к главному отделению «Азиатско-Тихоокеанского банка» в Приморье. «АТБ – верни людям деньги!» - смотрят на проходящих пешеходов выведенные большими буквами слова с таблички. Как рассказывают пикетчики, их обманули и не возвращают деньги за вклады, суммы которых превышают миллионы рублей.

Обманутые вкладчики

История с обманом вкладчиков началась относительно недавно – с начала текущего года. Клиентам банка в офисах «АТБ» стали предлагать крупные вложения с процентной ставкой до 10%. Чтобы получить заманчивую услугу вкладчикам предложили в обмен на «живые» деньги получить особую услугу с условным названием «вексель». Клиенты с радостью приняли такое предложение. Оно и понятно, причин доверять персоналу предостаточно – банковские филиалы в Приморье открыли более 10 лет назад.

Внутри помещений «АТБ» разве что перекати-поля не хватаетФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Обман раскрылся спустя несколько месяцев, когда люди пришли забрать свои деньги. В банке вкладчикам объяснили, что в апреле функции временной администрации по управлению «Азиатско-Тихоокеанским Банком» возложены на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора», а выплаты по векселям оказались приостановлены. В ответ на это по стране прокатилась волна пикетов и митингов, в основном на Дальнем Востоке, где отделений «АТБ» больше всего в стране.

Позже выяснилось, что банк всячески открещивается от мошеннической услуги, которой, как оказалось, занимается некая ООО «Финансово-торговая компания» из Москвы, чьим агентом оказалась «АТБ». То есть вклады отправлялись в столицу, и назад так и не пришли, потому что денег у московсковской компании внезапно не оказалось. Более того, поступления каких-либо средств на счета «ФТК» даже не ожидается.

«Денежное» дерево будто с усмешкой смотрит на посетителей банкаФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Приморские пострадавшие

Во Владивостоке вкладчики стали оккупировать главный офис банка (Светланская, 56) относительно недавно и пока без результатов. Не боясь жаркого солнца, сюда накануне пришла на одиночный пикет женщина с плакатом «АТБ – верни людям деньги!». По её словам, она вместе с другими пострадавшими уже несколько месяцев борется с белыми воротничками из банка.

Несмотря на сложные условия банк работает по графикуФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

— У меня они украли 2 миллиона 150 тысяч рублей. Копила их десять лет. Я уже 10 лет работаю с этим банком и доверие к нему у меня, конечно, высокое. Мы с мужем живём на съёмной квартире больше 15 лет и очень хотели купить свою, но нет тут-то было. Теперь даже и не знаем, как быть, но требовать вернуть наши деньги будем до конца, — рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» - Владивосток» Наталья Сырнова.

Через несколько минут к месту подходит ещё три женщины. Они до этого находились в офисе кредитора и хотели на месте разобраться с вкладами, но никого, кто смог бы решить их проблему, найти им не удалось. Вместе они планировали дождаться главного руководителя филиала, но, как выяснилось позже, он так и не приехал. Женщины договариваются посменно стоять с одиночным пикетом и приходить сюда каждый день.

Пикетирующие главное приморское отделение банка сменяют друг друга раз в несколько часовФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

— Банк знал, что «ФТК» ненадёжная компания, потому что они сами с ними судились в 2017 году. И эта организация до 2019 года выплачивает им по мировому соглашению по 11 миллионов в год, — объясняет осведомлённая в ситуации жительница Владивостока Валерия Онищенко. — У меня вообще дело дошло до смешного. Этот вексель мне выписали на мужчину: я – Валерия Александровна, а они записали на Валерия Александровича. И эту ценную бумагу я никому не могу предъявить – она мне не принадлежит. При этом они прислали мне письмо, что все средства перечислили в московский филиал банка. То есть, несмотря на чужие данные, мои деньги сейчас находятся в Москве.

Всех сотрудников банка обучали продавать векселиФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Митинги и пикеты не закончатся

Сегодня пострадавшие от банка люди продолжают сменять друг друга возле главного приморского филиала. Останавливаться на этом они не собираются. 4 августа обманутые вкладчики выйдут на полноценный пикет к штаб-квартире «АТБ». Они надеются, что их ситуация наконец сдвинется с мёртвой точки и их проблемой заинтересуются правоохранительные органы, как это произошло в Амурской области.

Некоторые из пострадавших по-особенному приходили на пикет и устанавливали плакаты на подставкахФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Однако пока действия Центробанка направлены на урегулирование вопроса. Как прокомментировали «Комсомолке» ситуацию в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России, в сентябре текущего года регулятор рассчитывает продать 100% акций «АТБ» до конца текущего года. Также планируется завершить докапитализацию уже в августе, на это будет направлено около 10 млрд рублей. Сейчас капитал «Азиатско-Тихоокеанского банка» отрицательный – примерно минус 2,5 миллиарда рублей.