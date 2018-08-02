В Приморье ради ареста беглеца силовики побывали «свидетелями» на его свадьбе

2 Авг. 15:12 2018-08-03T06:02:17+03:00

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Такой необычной церемонии бракосочетания в патриархальном селе Покровка в Приморском крае от роду не видели. Жених Николай Б. и его невеста Елена обменялись кольцами под свадебный марш на глазах у родных, друзей и людей в погонах. Судебные приставы и полицейские вежливо дождались окончания ритуала, поздравили молодых, а затем ошарашенному жениху заложили за спину руки. На ладонях окольцованного законным браком мужчины защёлкнулись ещё два кольца – наручники.

Как выяснилось, силовики специально дождались окончания церемонии. По одной версии, люди в форме пожалели заблудшего земляка, который чем только не промышлял ради достойной свадьбы. Да и было бы совсем уж бесчеловечно нарушить трогательную церемонию, где присутствовало много детей. Согласно другой трактовке событий, приставы выдержали «театральную» паузу в загсе в отместку беглецу. Попробуй, проведи «медовый месяц», точнее три, в камере следственного изолятора по постановлению суда. Пожалеешь, что на свет родился – не то, что женился.

Всё началось с того, что Николай попался на незаконном проникновении в чужой дом. По ходу следствия он посчитал, что суд ему не указ. Поэтому в розыск мужчину объявили сразу по двум статьям. Есть вероятность, что в его портфолио появится и третья – во время поисков приставы обнаружили на одной из явок обвиняемого плантацию конопли. Сомнительно, что её выращивали на букет для невесты.

По статье 139 Уголовного кодекса гражданину светит штраф до сорока тысяч рублей. Другие возможные санкции – длительные обязательные либо исправительные работы или трёхмесячный арест. В общем, в такой ситуации узы брака видятся явно привлекательнее, чем тюремные кандалы.

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