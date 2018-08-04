Учителя Приморья высказались против пенсионной реформы

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-04T08:08:54+03:00

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Исправить статью «пенсионного законопроекта» и ввести мораторий на изменения, связанные с досрочным назначением пенсии педагогам с 25-летним стажем независимо от возраста — такое предложение направил профсоюз работников образования Приморья в Федерацию профсоюзов Приморья.

Федерация профсоюзов Приморья собирает предложения по изменению законопроекта и других законодательных норм, связанных с выходом на пенсию. К 1 сентября они будут направлены в ФНПР для объединения в пакетное предложение российских профсоюзов. Его передадут депутатам Госдумы.

Проект нового федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий напрямую затрагивает педагогов, которые сегодня при наличии 25-летнего трудового стажа могут досрочно выйти на пенсию: ее срок будет сдвигаться ежегодно на протяжении 8 лет. Профсоюз с этим категорически не согласен.

«Законопроект нарушает сразу две статьи Конституции — 37-ю и 55-ю и может привести к кадровому провалу в отрасли. Налицо фактическая подмена правового статуса двух видов пенсий — общей страховой, которая назначается по возрасту, и досрочной, для которой требуется специальный стаж. 25-летняя норма для педагогов была закреплена еще в 1925 году и определялась не возрастом работника, а родом его деятельности. 93 года отрасль жила по одним правилам, а теперь в срочном порядке должна перестроиться. Если бы выросли уровень и качество жизни работников отрасли, мы бы не реагировали так остро. Но ведь этого не происходит. Получается, что сначала наши педагоги вынуждены трудиться на полторы-две ставки, чтобы заработать более или менее приличную зарплату, — о корректном исполнении „майских указов“ президента на одну ставку говорить все еще преждевременно, — а теперь у них хотят еще и отнять право на досрочную пенсию? Это несправедливо», — считает председатель профсоюза работников образования Ирина Мариш.

Правительство обосновывает предложение повысить пенсионный возраст увеличением продолжительности жизни и улучшением здоровья россиян, но у профсоюза работников образования своя статистика. У педагогов нарушения в здоровье проявляются уже после 10 лет работы. Выделение работников образования в особую категорию, которая имеет право на досрочную пенсию, было обусловлено не только общественной значимостью, но и особенностями их труда. В том числе длительным неблагоприятным воздействием вредных факторов, которые вызваны повышенной эмоциональной и психологической нагрузкой и приводят к снижению либо полной утрате трудоспособности, профессиональному выгоранию.

«Если раньше, выходя на досрочную пенсию и продолжая при этом трудиться, педагоги старшего возраста могли брать меньший объем учебной нагрузки и сохранять прежний уровень дохода без ущерба для здоровья, освобождать время для передачи опыта молодым коллегам, то новый законопроект гарантирует лишь стабильно высокую интенсивность труда вплоть до 63-летнего возраста. Как в таких условиях развивать систему наставничества и тем более поднимать престиж профессии?», — продолжает Ирина Мариш.

Кроме того, профсоюз считает логичным прописать в проекте закона меры по повышению уровня заработной платы бюджетников, к которым относятся работники образования. А также найти основания и возможности для перечисления работодателем дополнительных страховых взносов, чтобы создавать корпоративные пенсионные программы.

Предложение Приморской краевой организации профсоюза работников образования отвечает консолидированной позиции общероссийского отраслевого профсоюза.

Добавим, что второе чтение спорного законопроекта в российском парламенте состоится 24 сентября 2018 года.