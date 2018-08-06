Как победить аллергию знают в ВКДЦ!

СЕГОДНЯ 07:15 2018-08-06T07:35:35+03:00

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Владивостокский клинико-диагностический центр (ВКДЦ) в особой презентации не нуждается. Это лечебно-профилактическое учреждение уже 18 лет пользуется доверием пациентов и заслуженным уважением коллег. ВКДЦ объединяет Амбулаторно-поликлиническое офтальмологическое отделение, Городской центр психопрофилактики, психотерапии и медико-социальной помощи, Краевой центр медицинской профилактики, а также Центры здоровья для детей и взрослых. Но предмет особой гордости главного врача Анжелы Кабиевой – Городской аллерго-респираторный центр.

Анжела Кабиева, главный врач Владивостокского клинико-диагностического центра

— Наш аллерго-респираторный центр – уникальное учреждение. Здесь работает отличная команда специалистов с большим опытом практической работы, — рассказала Анжела Асылбековна. — Например, мы стали пионерами на Дальнем Востоке по применению методики иммунохелс, которая значительно раньше стала использоваться в зарубежных клиниках, и некоторые пациенты специально для этого выезжали за границу. Теперь в этом нет необходимости. Наши доктора имеют специальную подготовку и возможность работать по этой методике с взрослыми пациентами и с детьми. Говоря понятным языком, это подбор правильных продуктов питания индивидуально для конкретного пациента, страдающего аллергией и другими заболеваниями (по специальному иммунологическому исследованию крови). Наша цель – купировать острый процесс и предотвратить рецидивы заболевания, максимально уменьшить тяжесть и частоту обострений. Но для этого мало применять лекарственные препараты, даже самые современные. Необходимо делать все возможное, для восстановления иммунной системы. И теперь у нас есть еще одна возможность помогать людям.

В центре оказывают первичную специализированную медицинскую помощь, взрослым и детям по профилям аллергология-иммунология, пульмонология, отоларингология, функциональная диагностика органов дыхания, клиническая, иммунологическая лабораторная диагностика, физиотерапия. Наши пациенты могут получить широкий спектр аллергологического исследования, помощь медицинских психологов, консультацию врача диетолога. Специалисты проводят занятия в аллерго- и астма-школах. И, что немаловажно: основной объем помощи оказывается в рамках обязательного медицинского страхования.

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По словам главного врача, все специалисты Владивостокского клинико-диагностического центра – не просто профессионалы высокой квалификации. Это неравнодушные врачи, искренне желающие эффективно помочь своим пациентам. Для этого они постоянно учатся, повышают свой профессиональный уровень. И еще они находятся в постоянном поиске: ищут и находят самые передовые методы лечения тех или иных заболеваний. Самые эффективные практики внедряются в ВКДЦ.

Кстати

Настоящей визитной карточкой профилактической медицины в Приморье можно назвать «долгоиграющую» акцию «Прогулка с врачом». Это тоже заслуга ВКДЦ, где команда специалистов считает главной целью не только лечение больных, но и сохранение здоровья здоровых людей.

— Наши доктора «заточены» на то, чтобы помогать людям быть счастливыми и здоровыми, — подчеркивает идейный вдохновитель и активный участник «Прогулок» Анжела Кабиева. — Они не просто хорошо подготовлены, а искренне увлечены тем, что делают. Место и время встречи неизменны: суббота, 10:00, набережная Цесаревича во Владивостоке. В любую погоду!

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ВЛАДИВОСТОКСКИЙ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР:

Владивосток, ул. Светланская, 131.

Тел. (423) 222-44-16.

Городской аллерго-респираторный центр:

Тел. (423) 263-93-54, ул. Спортивная, 10.

Офтальмологическое отделение:

Тел. (423) 222-28-23, ул. Светланская ,169/171.

Городской центр психотерапии и медико-социальной помощи:

Тел. (423) 240-15-62, ул. Уборевича, 22.

Краевой Центр Медицинской Профилактики:

Тел. ( 423) 226-07-85. ул. Светланская, 131.

Центр здоровья для взрослых и детей:

Тел. (423) 226-38-11, ул. Светланская , 131.

Сайт: http://vkdc.vladmedicina.ru

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