80-я годовщина боёв на Хасане: козни Запада и бездействие властей

СЕГОДНЯ 01:08 2018-08-07T01:09:35+03:00

Корреспондент «Комсомолки» принял участие в автомобильном пробеге, во время которого узнал много нового о военных памятниках и своеобразной памяти [фото]

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Этим летом Приморский край отмечает очередную годовщину боев на Хасане. Со времени «агрессии японских милитаристов», как до сих пор именуют пограничный инцидент наши чиновники, минуло 80 лет. О победе в этих боях приморцы помнят и вполне заслуженно ею гордятся. Ну, а что для простого человека – память, то для чиновников – повод для бурной деятельности. Краевые военно-патриотические организации провели автопробег, приуроченный к годовщине хасанских событий.

Называется он «Рокада» (это дорога, идущая вдоль линии фронта). Этот автопробег проводится уже в седьмой раз – просто в предыдущие годы его приурочивали к разгрому Квантунской армии в 1945 году. В этот раз решили соригинальничать – благо, повод подходящий. Маршрут пробега пролегал из Владивостока до Хасанского района. В нем принял участие и корреспондент «Комсомолки».

Японская военщина и православная церковь

Стартовал автопробег 2 августа – в день тельняшек, фонтанов и расплескавшейся синевы. Автоколонна из полутора десятков машин сформировалась утром возле Вечного огня на Корабельной набережной. Компания подобралась разношёрстная: ветеранская организация «Боевое братство», ребятня из «Юнармии», казаки. Последние были в высшей степени загадочными существами – кто такие, чем занимаются? Некоторые из них «светили» одновременно армейскими и тюремными наколками, по которым можно было прочитать всю их биографию.

Половину участников автопробега составили коммунисты. Приморское отделение КПРФ снарядило в эту поездку серьезную делегацию. В нее, например, вошли два депутата Думы Владивостока – Надежда Телелюева и Андрей Ляшенко. Ничем особенным «красные» во время акции не занимались: основной их задачей было позирование с партийной символикой на групповых снимках. Впрочем, думается, руководствовались коммунисты не только любовью к фотографии; август, жара – а тут Хасанский район, теплое море и песочек. Грех не съездить.

Автопробег начался после торжественной церемонииФото: Артём КАБАНКОВ

Началось всё с небольшого митинга. На нем с напутственными словами выступили организатор пробега, подполковник запаса Юрий Сыромятников и представители краевых ветеранских организаций. Эмоциональные спичи выступающих представляли собой смесь кондовой советской пропаганды, теории заговора и пассажей в духе Дмитрия Киселёва. Общая атмосфера отдавала лёгким безумием. «Японская военщина, покусившись на священные рубежи нашей родины, получила по зубам», «Запад хочет уничтожить нашу историческую память», «Весь мир хочет переписать историю войны»… Несколько выступлений заняли едва ли пять минут, но эффект произвели ошарашивающий.

– Сейчас Запад ведет мощную атаку на нас. И особенно на нашу память о Великой Отечественной войне и отдельно - на православную церковь, – с такими словами, например, обратился к участникам «Рокады» капитан первого ранга в отставке Игорь Литвиненко. Как это всё связано с годовщиной Хасана, так и осталось загадкой.

Игорь Литвиненко говорил непонятно о чем. Но зато эмоциональноФото: Артём КАБАНКОВ

К счастью, продолжалась официальная часть недолго. После возложения цветов к Вечному огню автопробег, наконец, стартовал. Первой нашей остановкой стал поселок Раздольное в Надеждинском районе. Мы должны были побывать на открытии могил пятерых бойцов, погибших во время хасанских событий.

Детство в стиле «милитари»

В Раздольном нас уже ждали. Там, возле памятника героям Хасана, местные власти организовали торжественный митинг. Добрую половину участников составляли дети.

Митинг проходил возле монумента, посвященного героям ХасанаФото: Артём КАБАНКОВ

Вообще, использование школьников в околовоенных праздничных мероприятиях – это какой-то всеобщий армейско-чиновничий тренд. Переодетая в камуфляж ребятня встречала нас в Раздольном, в Славянке, в Посьете…Что движет приверженцами этой традиции, сказать сложно. Тоска ли по Советскому Союзу (где этот обычай и зародился), странное ли умиление при виде вооруженных детей в униформе (настоящие солдатики!) – результат в любом случае смотрится как-то странно.

Одетые в униформу дети - повсеместный трендФото: Артём КАБАНКОВ

В Раздольном эта традиция превратилась в своеобразное испытание. Ребятня в военной форме – гимнастерка, штаны, головной убор – стояла в почетном карауле у памятника. Солнце жарило нещадно; перегреться можно было даже в майке и шортах – что уж говорить о закрытой армейской одежде. Печальные школьники мужественно стояли возле монумента до тех пор, пока не доходили до предобморочного состояния. После этого перегревшихся на солнце ребят сменяли их сверстники.

Школьники несут почетный караулФото: Артём КАБАНКОВ

Митинг не слишком отличался от того, который состоялся на старте автопробега. Единственное, было гораздо больше участников. «Японские милитаристы», «священные рубежи Отчизны», козни Запада – лейтмотив официозных речей остался неизменным. Закончилось всё небольшим концертом местных самодеятелей. Сельский поэт преклонных годов читал свои стихи, безжалостно швыряясь в участников митинга глагольными рифмами. Семейный дуэт исполнил несколько песен собственного сочинения: одну слезливую (про войну), другую веселую (про патриотизм).

Митинг закончился концертомФото: Артём КАБАНКОВ

После этого мы посетили местный музей – практически полностью посвященный войне. Вернее сказать, войнам – здесь увековечена память и о Хасане, и о Великой Отечественной…

Музей в Раздольном, в основном, посвящен войнамФото: Артём КАБАНКОВ

Есть даже уголок погибшего в Сирии летчика Романа Филипова.

Уголок музея, посвященный погибшему в Сирии летчикуФото: Артём КАБАНКОВ

Наконец, мы отправились к главной цели нашей поездки в Раздольное. На местном кладбище открыли могилы пятерых красноармейцев, погибших в боях на Хасане. Пятеро бойцов, чьи останки когда-то извлекли из братского захоронения, в этом году обрели имена.

Красноармейцы наконец обрели именаФото: Артём КАБАНКОВ

Останки положили в две могилы. До торжественного открытия один из надгробных памятников не дожил – его разломали на части вандалы. Его наспех восстановили, но на полноценный ремонт денег пока ни у кого нет.

Один из памятников разломали вандалы. Его восстановили на скорую рукуФото: Артём КАБАНКОВ

Своими силами

– От нас в войну на фронт ушли две дивизии. Одна, 92-я, ушла на Ленинградский фронт, к Тихвину. В 1942 году ее уничтожили. Приморцев в ее составе было 3000 человек. Еще от одной дивизии, 208-й, толком не осталось даже воспоминаний. Всё, что мы знаем – в июне 1942 года её бросили под Сталинград. Она туда прибыла. Через месяц погибла – из неё уцелела всего 1000 человек. Даже очевидцев сейчас не найдешь. Мы по крупицам собираем информацию…

Мы в Барабаше. Глава поселения, Валерий Колесников, проводит нам небольшой экскурс по местным воинским захоронениям. Их в поселке несколько; все бойцы пали в боях с японцами – правда, не в 1938, а в 1945 году. К большей части могил участникам автопробега не пройти. Как говорит глава поселения, наша толпа просто затопчет небольшое сельское кладбище. Так что мы ограничились посещением могил возле местного Дома офицеров (в настоящий момент заброшенного).

Могила бойцов Красной Армии, погибшие в 1945 году в боях с японцамиФото: Артём КАБАНКОВ

Валерий Колесников и неравнодушные жители Барабаша уже много лет собирают информацию о погибших на войне земляках. Для местных жителей это не пустой звук – тут у каждого, наверное, найдутся воевавшие или погибшие предки. Шутка ли – «Бессмертный полк» в Барабаше составляет 232 человека, и это при населении в 5,5 тысяч. Барабашцы своими силами ухаживают за всеми захоронениями.

– Наши бизнесмены всегда помогают купить всё необходимое. Краски, какие-то материалы. Без проблем. Так что сами храним свою историю, – рассказывает Валерий Колесников.

Загадки народной памяти

Честная, искренняя народная память о войне имеет очень мало общего с навязчивым официозом, который звучал на митингах во время автопробега. Козни прогнившего Запада, агрессивная военщина и прочие идеологические кадавры на ее фоне выглядят совсем уж нелепо. Есть, впрочем, у этой медали и другая сторона – полное отсутствие рефлексии по поводу войны.

Мы в Славянке, в историческом музее. Местная экспозиция, посвященная Хасанским боям – одна из самых серьезных в крае. Каски, боеприпасы, оружие с мест сражений, редкие фотографии и артефакты – для любителей истории здесь настоящий клад. После Барабаша наша автоколонна отправилась сюда, чтобы по-настоящему прикоснуться к истории боев 80-летней давности. Заведующий музеем Андрей Карпов проводит нам небольшую экскурсию.

– Бои шли очень жестокие. Был у пограничников пёс, могучий такой, грозный, по кличке Рекс. Во время ночного боя собака набросилась на японцев. Молча, без лая. Среди них началась паника, Рекса за какого-то демона приняли. Вокруг собаки образовалась куча-мала из японцев, и эту толпу забросали гранатами. Вместе с собакой, – рассказывает он.

Музей в Славянке может похвастаться богатой военной экспозициейФото: Артём КАБАНКОВ

И так далее. Обмен трупами. Красноармеец, превращенный пулями в решето. Весело, с прибаутками, с поругиванием «современных историков», которые-де нашу историю перевирают. А перед глазами так и стоит эта картина – с кровавыми кусками мяса, разлетающимися из той самой собачьей кучи-малы.

Снаряды с мест сраженийФото: Артём КАБАНКОВ

В Раздольном вспомнили 32-ю стрелковую дивизию, которая перед Великой Отечественной базировалась в селе. Оттуда она отправилась на Москву. В ноябре 1941 бойцы (цитата) «заслужили бессмертную славу, сражаясь на Бородинском поле. Ведь отступать им было некуда». Сухая историческая справка: за неделю боев потери дивизии десять тысяч человек.

Часть экспозиции посвящена уже современным войнамФото: Артём КАБАНКОВ

Вещи поважнее

К 80-летию боёв на Хасане приморские власти выделили несколько десятков миллионов рублей. Эти деньги предполагалось потратить на подготовку Хасанского района к празднику. Вот только куда пошли эти трансферы – никто не знает. На второй день автопробега мы посетили посёлок Хасан. Возле местной школы в 1988 году установили монумент, посвященный бойцам, павшим в боях с японцами. Уже несколько лет работники школы просят у чиновников денег на то, чтобы подновить монумент – без толку.

Этот памятник учителя подновляют за свой счетФото: Артём КАБАНКОВ

– Когда узнали, что в этом году район будут готовить к годовщине боев, мы очень обрадовались. Думали, наконец наш памятник отремонтируют. Ну и что? Приехала к нам комиссия, посмотрела. Сказала: у вас всё хорошо, зачем памятник ремонтировать? А он облупленный, обшарпанный весь, – рассказывает корреспонденту «Космомолки» учительница хасанской школы Наталья Карпова.

В результате учителям пришлось ремонтировать памятник за свой счет. Сначала – съездить в Славянку за баллончиками с серебряной краской (в Хасане такой просто не продается). Потом – накупить целый мешок этой самой краски. И всё – на скудную учительскую зарплату. Не думается, что подобные траты сколько-нибудь сильно сказались бы на бюджете. Но тратиться даже на такие мелочи чиновники не захотели.

Когда наша автоэкспедиция добралась до поселка, памятник подновили только наполовину. Закончить работу взялись ребята из «Юнармии». За какой-то час они отколупали старую краску – и покрыли красноармейца-горниста блестящим серебром. Думается, этот простой поступок оказался гораздо важнее всего пафоса, которым так усердно удобряют память о войне.

Ребята из "Юнармии" закончили ремонт памятникаФото: Артём КАБАНКОВ

***

К слову говоря, от Натальи Карповой я узнал, что плавившимся на солнце ребятишкам из Раздольного ещё повезло. 3 августа военно-спортивный лагерь «Держава» из Славянки отправил своих воспитанников в пешее путешествие до Хасана. Ребята вышли в путь после митинга, примерно в полдень – то есть в самое пекло. Уже через час из строя выбыла почти половина школьников – они просто теряли сознание. Их в срочном порядке вернули по домам; впрочем, часть наиболее крепких воспитанников лагеря всё же дошли до поселка – через сутки после нашего визита.