Во Владивосток зашёл гигантский суперлайнер MSC Splendida

СЕГОДНЯ 04:00 2018-08-07T07:21:16+03:00

Пока это самое большое судно, которое заходило в порт Владивостока Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Изменить размер текста: A A

Владивосток сегодня, 7 августа, обновил рекорд захода туристических суперланеров. В порт краевого центра зашло гигантское судно с японской пропиской MSC Splendida. По своим размерам оно превысило прошлого гиганта - Diamond Princess, который неоднократно заходит в город несколько лет подряд.

Жители Владивостока с большим удовольствием фотографируются на фоне гигантаФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Судно прибыло в город ранним утромФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Сегодня, 7 августа, в порт Владивостока зашёл суперлайнер MSC Splendida. Судно причалило к Морскому вокзалу ранним утром – в 5.45. По доброй традиции, которая образовалась несколько лет назад в краевом центре, на площадке состоялась церемония встречи иностранных туристов. Для гостей задорно сплясали под русские народные песни и станцевали «Яблочко».

Барабанщицы Дальрыбвтуза традиционно встречают гостей на площадке МорвокзалаФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

MSC Splendida виден почти с любой точки в центре городаФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Поприветствовать гостей пришли и жители города – они с большим удовольствием фотографировались на фоне гиганта, махали пассажирам с площадки и кричали приветственные слова на иностранных языках.

Приветственно помахать гостям - добрая традиция среди владивостокцевФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Барабанщицы Дальрыбвтуза традиционно встречают гостей на площадке МорвокзалаФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Отметим, что на борту лайнера находится около трёх тысяч пассажиров из Японии и под тысячу членов экипажа. Гости Владивостока сегодня займутся осмотром достопримечательностей города и посещением культурных мест.

Подход к встрече иностранных гостей во Владивостоке - ответственныйФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Гостей встречали танцамиФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Покинет краевой центр MSC Splendida в 19.00, после чего направится в город Сендай.

Встречают гостей хлебом, солью и фотографиями на смартфонФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

СПРАВКА «КП»

Длина MSC Splendida 333 метра, ширина — 37. У другого суперлайнера, который до этого поставил рекорд по гигантизму, - Diamond Princess, - размеры скромнее на фоне гостя из Японии: 289 метров, а ширина — 37.