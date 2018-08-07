Основатель бренда IST`A Инна Горячкина: «Мы обещали женщине быть уникальной – она будет уникальной»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-07T10:36:39+03:00

Инна Горячкина говорит, что в первую очередь бренд IST`A – это именно дизайн Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Директор ювелирного дома в эфире радио «Комсомольская правда» – Приморье» рассказала о том, что необходимо девушкам в современном мире

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В современном мире на рынке ювелирных изделий среди всего многообразия аксессуаров и украшений очень трудно отыскать действительно что-то уникальное и эксклюзивное. Ведь каждая представительница прекрасного пола мечтает о своём оригинальном и неповторимом образе. Создатель бренда IST`A Инна Горячкина в прямом эфире радио «Комсомольская правда» – Приморье» рассказала о том, как правильно выбрать ювелирное изделие и о современных тенденциях в мире моды.

Инна Горячкина занимается ювелирным бизнесом уже девять лет и, вдохновляясь тенденциями моды, лично создает дизайн украшений. По личному признанию Инны, в первую очередь бренд IST`A – это именно дизайн.

— Когда создается дизайн, мы думаем о женщине, которая будет носить это украшение, привязываемся к образу. Очень важно понимать, с какой одеждой она будет сочетать это изделие, в какое время суток, в повседневной ли жизни, или на светском приёме, — делится своим мнением Инна Горячкина.

Как говорит сама идейный вдохновитель, фирма отказалась от всего, что может помешать сфокусироваться на главном и ограничить полёт фантазии.

Украшения IST`A создаются из серебра – символа луны и женского начала. Немаловажен и элемент практичности, ведь при создании украшения ювелиры должны думать о дизайне, а не о граммах. Золото в этом смысле накладывает большие ограничения, особенно в финансовом плане. А соотношение цены и качества по сей день актуально для многих любителей шопинга. Стоит отметить, что сейчас серебро, как и белое золото, покрывают родием. Таким образом, визуально лунный металл ни чем не отличается от белого золота.

IST`A не производит украшения в России. По словам Инны Горячкиной, они осмысленно отказались от производства.

— Дело в том, что когда производишь то или иное украшение, для тебя уже самое главное не дизайн, а забота, сможешь ли ты этот дизайн произвести. Вдохновение ограничивается техническими возможностями, а об оригинальности украшения уже и речи быть не может, — утверждает основательница бренда.

Инна Горячкина в студии радио «Комсомольская правда» – Приморье».Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Команда мастеров IST`A не скована финансовыми рамками производства. Ювелиры и дизайнеры думают непосредственно о стиле и оригинальности изделия. Поэтому все украшения IST`A такие элегантные и неповторимые.

Сейчас любая коллекция ювелирного дома проходит отбор, каждый дизайн выверен. Все украшения в коллекции выпускаются в ограниченном количестве по 50-60 штук только один раз. Даже если все украшения были проданы за первый месяц, дизайн никогда не повторяется.

Специально для тех, кто не готов к смелым дизайнерским решениям и во всем предпочитает классику, в прошлом году IST`A сделали небольшое ответвление – группу бэйсик. В эту группу входят украшения стандартных форм и фактур.

Сама Инна Горячкина считает, что лучше иметь одну эксклюзивную вещь, чем несколько дорогих копий. В дальнейших планах у ювелирного дома IST`A – попробовать вернуться к бижутерии, чтобы предоставить своим покупателям еще больше возможностей для реализации неповторимого образа.

Узнайте секреты элегантности и стиля от создателя бренда IST`A в интервью.