2018-08-08T03:27:19+03:00
Общество

Как остановить «гонку вооружений» в Дальневосточном морском заповеднике

Даже «дикие» туристы, которые потоком устремляются летом к уникальным бухтам, могут стать союзниками особо охраняемой природной территории [фото]
Ульяна СТАРОСТИНА
Поделиться:
Дальневосточный морской заповедник во всей красе. Фото: Евгений ЕГИДАРЕВ/ WWF РоссииДальневосточный морской заповедник во всей красе. Фото: Евгений ЕГИДАРЕВ/ WWF России

Ему сорок, он привлекателен, обворожителен, уникален, с ним многие хотят познакомиться и вообще он единственный в России, — это всё о нем, о Дальневосточном морском биосферном заповеднике, филиале Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения российской Академии наук. Как сохранить это чудо природы и показать его людям — в поиске ответов на эти вопросы небольшая команда пресс-клуба «Последняя среда» отправилась на Восточный участок заповедника, который простирается в Хасанском районе Приморье от бухты Теляковского до мыса Льва.

Заповедное море

С началом летнего сезона сюда стремятся попасть многие туристы. Что и не мудрено: сердце замирает от великолепия ландшафтов, бухт Орлинки, Спасения, Астафьева, Горшкова, Средней, островов, кекуров и уходящего за горизонт моря. Акцентируем, заповедного моря, дотронуться до которого можно только взглядом. Стоя на берегу, который на 500 метров от уреза воды является охранной зоной заповедника. Прежде чем отправиться в непростое путешествие на мыс Гамова, не забываем оформить пропуск.

– Русские ученые еще в начале двадцатого века определили: мы должны оставлять участки дикой природы нетронутыми и не вмешиваться в процессы, которые там происходят, потому что последствий не знаем. Природа намного мудрее, сложнее нас, — просвещает заместитель директора Дальневосточногого морского заповедника по развитию Анна Гульбина.

Дорога к Восточному участку Морского заповедника - сплошной экстрим! Фото: Ульяна СТАРОСТИНА

Дорога к Восточному участку Морского заповедника - сплошной экстрим!Фото: Ульяна СТАРОСТИНА

Охранная зона

Старший государственный инспектор Алексей Грибанов предусмотрительно встретил нас на джипе еще в поселке Витязь. Прошедший дождь размыл дорогу, и проехать на мыс Гамова к кордону в бухте Спасения, по скользящей глине, лавируя между трещинами, уходящими «вглубь земли», порой, в рост человека, оказалось делом сложным. Часть дороги на опасных спусках шли пешком, четко выполняя команды Алексея Владимировича и быстро «десантируясь» из машины. Засадить бы растительностью в охранной зоне заповедника эти многочисленные ответвления не числящейся на карте дороги, самостийно пробитой владельцами участков и туристами, стремящимися проехать к заповедному морю — одна из идей, которую доносит до нас по дороге на кордон старший инспектор. Эрозия почвенного покрова на Гамова разрастается год от года, плодородный слой смывается в заповедное море, колеса машин утюжат краснокнижные растения, а сама экстремальная езда «по направлениям» давно уже опасна для жизни и здоровья людей. Для того же, чтобы преодолеть «эрозию» в сознании людей, которые нарушают правила поведения в охранной зоне, заповедник, объединив усилия инспекторов и научных сотрудников, приступил к ревизии всего растительного покрова этой территории, от краснокнижных растений до обычных сообществ. Ведь только зная, чем владеешь, можно точно определить и ущерб от антропогенного воздействия.

Охранная зона морского заповедника совпадает еще и с водоохранной зоной. И по закону здесь запрещено капитальное строительство, возведение очистных сооружений, хранение ядохимикатов, передвижение на автотранспорте, устройство стоянок, если у них нет оборудованного покрытия, разведение костров, кемпинги и так далее.

— В связи с тем, что туризм в Хасанском районе не развивался долгие годы, никого это раньше не волновало. А сейчас, когда в этом направлении активно начали развиваться, в частности, Витязь и Андреевка, нагрузка на заповедник стала колоссальной, — отмечает Анна Гульбина.

Наверное, если бы 40 лет назад организатор первого в стране морского заповедника – ученый-биолог и энтузиаст заповедного дела Юрий Чугунов мог предположить, какой туристский бум ожидает в новом веке Хасанский район Приморья, он наверняка постарался бы заполучить под свое детище у Тихоокеанского флота не только четко очерченные на карте квадраты моря, но и участки прилегающей к заповедным бухтам суши. Однако в те времена редкая птица из гражданских могла «долететь» хоть по суше, хоть по морю, до этих закрытых флотом и пограничниками от праздного посещения малозаселенных мест, а уклад жизни в стране в принципе не предполагал раздачу земель в частные руки.

И когда вначале 90-х всё стало меняться, морской заповедник оказался защищённым от наступающей «цивилизации» только 500-метровой полосой охранной зоны, в которой правдами и неправдами стали нарезать наделы для личного пользования. Сейчас на Восточном участке ДВМЗ таких участков 56, и наличие собственников, которые «забор к забору» пытаются хозяйствовать в охранной зоне, нередко нарушая ее режим, давно стало проблемой для заповедника. Стоит только взглянуть, например, на особняк, выросший под боком у кордона в бухте Спасения: стройка привела к образованию оврага, который осыпается и несет все стоки в заповедное море.

Николай Якушевский: «Гонка вооружений» никому не нужна Фото: Ульяна СТАРОСТИНА

Николай Якушевский: «Гонка вооружений» никому не нужнаФото: Ульяна СТАРОСТИНА

Как считает директор Дальневосточного морского заповедника Николай Якушевский, ситуацию с земельными наделами в охранной зоне можно и нужно наконец-то перевернуть с «головы на ноги». И общий знаменатель, на который собственник должен делить свое нахождение в охранной зоне ООПТ, давно известен — это закон РФ «Об особо охраняемых природных территориях» и Положение о заповеднике. Как говориться, ничего личного, но просто до Якушевского, видимо, этим механизмом почему-то мало пользовались, или не умели, или не хотели пользоваться. Сейчас же заявления по фактам выявленных нарушений режима в охранной зоне — о вырубке, к примеру, краснокнижных деревьев, о складировании бытовых отходов на земельных участках уже лежат в Зарубинском отделении полиции. Да и сама полиция, как и администрация поселения, получили письменные разъяснения от руководства Дальневосточного морского заповедника о том, что хозяйственная деятельность в охранной зоне, даже если ты владеешь здесь участком земли, имеет совершенно конкретные ограничения. И если они нарушаются — то это противозаконно. Причем как со стороны владельца, так и со стороны власти, которая может по незнанию выдать разрешение собственнику на запрещенный в данном месте вид хозяйственной деятельности.

— До сознания человека достучаться очень не просто, но это наша задача. Мы должны прийти к тому, чтобы жители и гости Хасанского района понимали, что если они не изменят свое восприятие того, что такое морской биосферный заповедник, то их внуки не увидят этой красоты, ничего не сохраниться. Постоянно воевать и бороться — это путь в никуда. Надо умудрился сделать так, чтобы прежде всего местное население стало нашими союзниками, — говорит Николай Якушевский.

Бирюзовые лагуны заповедника привлекают туристов со всей России. Фото: Евгений ЕГИДАРЕВ/ WWF России

Бирюзовые лагуны заповедника привлекают туристов со всей России. Фото: Евгений ЕГИДАРЕВ/ WWF России

Деньги «за провал»

В ДВМЗ уверены, что даже «дикие» туристы, которые потоком устремляются летом к заповедным бухтам, станут союзниками заповедника. Яркий пример — бухта Астафьева, за вход на территорию которой, как «за провал» в «12 стульях» Ильфа и Петрова, личности сомнительного вида продают билеты по 250 рублей, не предоставляя при этом никаких услуг, даже туалета. Правда, честно предупреждая, что купание в заповедной бухте запрещено.

— Вы сейчас сами столкнулись с тем, что вход в бухту Астафьева ограничен. Но есть такое понятие — сервитут, то есть предоставление права пользования земельным участком лицу, не являющемуся его владельцем, — поясняет старший государственный инспектор Алексей Грибанов. — Поэтому мы сейчас сделаем по-другому. Обяжем главу поселения открыть единственную дорогу, которая ведет в бухту Астафьева. С учетом того, что это наша акватория, к которой мы должны иметь доступ, с учетом перспектив развития познавательного туризма и указа президента о развитии территории. То есть мы у этого участка, который называется ООО «Поместье», вправе заполучить эту дорогу как сервитут, который не должен быть ограничен ни забором, ничем.

За плечами этого ценного специалиста — опыт работы в Росприроднадзоре и в администрации Приморского края, он прекрасно знает природоохранное законодательство и имеет богатый опыт применения его на практике. Именно таких людей, с опытом природоохранной работы, либо службы в ФСБ, погранвойсках, государственной морской инспекции, в расцвете лет, возрастом «под 40» — как сам заповедник! — полных сил и здоровых амбиций, смелых, рискованных и «недоговорных», удалось привлечь директору Николаю Якушевскому для работы в Дальневосточном морском заповеднике.

Теория и практика «морского боя», или работа для настоящих мужчин

— Заповедное дело держится на трех китах: охрана, наука и эколого-просветительская деятельностью. Но пока не будет достойной охраны, не будет ни науки, ни экологического просвещения. Нельзя допустить бутафории. Поэтому в последние полтора года, с самого начала моей работы в Морском заповеднике, мы, честно скажу, стремимся создать надёжную охрану, — говорит Николай Якушевский.

Эта система для директора не нова, он и раньше работал на охране морских рубежей РФ. И это, на мой взгляд, тоже сыграло не последнюю роль в том, что за такой короткий отрезок времени заповеднику удалось сделать по-настоящему качественный рывок в организации охраны ООПТ. Да, за последние годы сильно изменилось техническое оснащение, требования, расширились возможности и простых граждан. Но неизменным остаются правила, как нужно охранять водные биоресурсы, водные пространства и границы. Налаженное сотрудничество заповедника с Погрануправлением ФСБ РФ по Приморскому краю, государственной морской инспекцией, полицией, прокуратурой и администрацией Хасанского района приносит свои плоды.

— В прошлом году мы задержали три шхуны северокорейских рыбаков. Две пустые, одну — с кальмаром. В рамках взаимодействия эти шхуны были переданы береговой охране, — комментирует заместитель директора Морского заповедника в области охраны окружающей среды Евгений Михнев. — Работа совместно с пограничниками является крайне выгодной для всех. Мы перекрываем своими лодками участок, а они в свое время знают, что могут поработать на границе в другом месте. И смысл взаимодействия понятен — это улучшение качества работы по охране ООПТ с нашей стороны, со стороны пограничников береговой охраны — улучшение охраны пограничного режима.

В частности, в мае 2018-го пограничники задержали лодку в районе острова Фуругельма. Сейчас ведётся административное расследование.

Евгений Михнев Фото: Ульяна СТАРОСТИНА

Евгений МихневФото: Ульяна СТАРОСТИНА

«Техническое перевооружение» браконьерства не дает сотрудникам заповедника расслабиться. Сейчас, например, здесь столкнулись с тем, что браконьеры перешли на ночную охоту, и остро встал вопрос обеспечения госинспекторов приборами ночного видения — тепловизорами, которые уже применяют незаконные ловцы трепанга, гребешка, креветки и других морских деликатесов. В планах заповедника — использованием звуковых волн под водой для обнаружения любого движения в заповедных водах: благодаря тому, что Морской заповедник входит в систему ДВО РАН, к науке ему гораздо проще «пробиться», чем другой ООПТ. Но, говоря о необходимой модернизации заповедного «флота», директор заповедника Николай Якушевский делится своим подходом:

— Оснащаться технически можно бесконечно, доводить до абсурда. Но, как мне подсказывают старожилы, эта «гонка вооружений» никому не нужна. К примеру, у браконьеров сегодня мощные катера. А наши катера сейчас почти все речного типа, кроме флагмана, который мы построили в прошлом году во Владивостоке. Мы можем поставить на наши лодки два двигателя по 200 лошадиных сил и будет 400. А браконьер поставит 500. Мы будем гоняться и рисковать жизнями, но не придем к результату. Надо создать условия экономически не выгодные для браконьеров, которые занимаются своей деятельностью на территории заповедника. Это не праздные слова, это реально уже работает с прошлого года.

В заповеднике изучили тактику и стратегию браконьеров, вплоть до мест лова в определённый сезон.

— Браконьеры — это люди не бедные, — продолжает Якушевский. — Представьте себе: они снарядили катер, заправили его топливом, отправили водолазов со снаряжением, это всё — затратная часть. И мы за ними не гоняемся, мы просто не даём нырять. Да, конечно, если мы увидим водолаза, мы его вытащим, и дальше пойдёт процедура административного вплоть до уголовного наказания..

Заканчивая репортаж с заповедного морского «поля боя», приведем очень простые слова, которыми Николай Якушевский проводил из бухты Спасения наш журналистский «десант» в дорогу: «Учёные сказали, что в заповеднике ничего нельзя брать, это аксиома. А нам государство поручило выполнить задачу, поставленную учёными. И мы ее выполняем».

Из досье «КП»

Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник основан 24 марта 1978 года. Его площадь составляет 64 316,3 га, в том числе 63 000 гектаров морской акватории. Природная территория делится на 4 участка: три участка — Восточный, Южный и Западный расположены в Хасанском районе Приморского края, четвёртый Северный участок – в южной части острова Попова (который формально входит в Первомайский район Владивостока).

Зачарованная заповедная Хасанщина. Фото: Евгений ЕГИДАРЕВ/ WWF России

Зачарованная заповедная Хасанщина. Фото: Евгений ЕГИДАРЕВ/ WWF России

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Приморский край завезли пять тонн ядовитого арахиса из Китая
"Из центра на окраину": во Владивостоке драгдилера накрыли с "посылкой счастья" из Москвы
Одним выстрелом - двух зайцев: приморские приставы нашли "траву" у дома неявившегося в суд
"Полные карманы марихуаны" - банду автоугонщиков-наркоманов повязали в Приморье
Мэр Владивостока поручил увеличить штрафы за незаконную рекламу
Дожди обрушились на Приморье. Прогноз погоды на среду
Список безопасных пляжей Приморья снова пополнился
Приморцев едва не накормили растаявшей рыбой
«Морской порт в бухте Троицы» окажет помощь в ремонте школы в Зарубино
Полиция Уссурийска уничтожила 175 квадратных метров конопли
Жители Владивостока переругались в соцсетях из-за детсадовских алкашей
Краевые власти помогут семьям-ипотечникам
АО «Восточный Порт» установило новый исторический максимум по объему перевалки угля за семь месяцев
Во Владивостоке ограничат движение по улице Фадеева
Дайвер из Приморья в открытом море нарвался на корабль-призрак
Путь российского угля: Сергей Гармаш открыл в Приморье необычную фотовыставку
Ушастого вора из Заводского поймали в Приморье