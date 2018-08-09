Приморские школьники познакомятся с инновационными технологиями в «Кванториумах»

СЕГОДНЯ 03:20 2018-08-09T03:29:43+03:00

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Современные производства сегодня требуют инженеров и рабочих экстра-класса. Технологический прорыв немыслим без специалистов, получивших инженерное и научное образование на новом уровне. И подготовку таких профессионалов в Приморье начнут со школьной скамьи. Для того, чтобы увлечь подростков в сферу высоких технологий в регионе, в регионе будет создана инновационная система дополнительного образования. Это «Кванториумы», оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Первый передвижной технопарк уже приобрели для школьников Приморья инвесторы по инициативе руководителя края Андрея Тарасенко. О том, как будут выращивать новое поколение техников и инженеров, «Комсомолке» рассказала вице-губернатор Приморского края Ирина Мануйлова.

Вице-губернатор Приморского края Ирина МануйловаФото: Олег БЕЛОВ

Техника на грани фантастики

– Ирина Викторовна, для чего нужны «Кванториумы»?

– «Кванториум» – это не просто красивое название, это серьезная возможность погрузиться в мир современных профессий, перспективных исследований, возможность заинтересовать ребенка инженерными технологиями. По сути, это и есть профориентация, умноженная на увлеченность, желание детей обрести современные профессии, о существовании которых родители зачастую даже не подозревают. Именно поэтому когда мы подбираем кванты для наших малых и мобильных «кванториумов», мы делаем упор на робототехнику, промышленный дизайн, IT-технологии, дополненную и виртуальную реальность, геолокацию. Это приоритетные направления профессиональной подготовки, связанные с производствами Приморского края.

– Какое оборудование будет предоставлено школьникам?

– Это 3D-принтер. Это самые современные станки для обработки дерева и металла, работа на которых предполагает 90 процентов времени отвести на процесс программирования умной техники, и лишь 10 процентов на доводку изделия до необходимой кондиции. И многое другое. Такое оборудование в корне ломает стереотипные представления о рабочей профессии. Сегодняшним «синим воротничкам» недостаточно навыков работать руками, специальность становится интеллектуальной и требует широких знаний. Каждый «Кванториум» комплектуется в зависимости от задач, которые он выполняет.

– Детские технопарки где-то себя уже зарекомендовали?

– Первые «Кванториумы» в России появились четыре года назад и сейчас работают в 45 регионах страны. Эффект превзошел все ожидания, поэтому принято решение о создании «Кванториумов» на всей территории России. Планируется открыть детские технопарки во всех городах с численностью населения, превышающей 60 тысяч человек. Мы надеемся, что в перспективе для Дальнего Востока с низкой плотностью населения и большими расстояниями эта планка может быть снижена до численности в 20 тысяч жителей.

Экспедиция в будущее

– Уже известно, что через месяц в первую научно-образовательную экспедицию по Приморскому краю отправится мобильный «Кванториум». Расскажите, пожалуйста, как будет организована его работа.

– Мобильный «Кванториум» будет передвигаться по районам Приморского края – это позволит почти пяти тысячам юных приморцев в течение года посетить технопарк и приобрести новые навыки и компетенции. В каждом муниципалитете передвижной модуль будет работать в течение двух недель. За это время, по нашим расчетам, 440 детей смогут погрузиться в мир высоких технологий: познакомятся с IT-Квантом, геоквантом, промышленным дизайном, виртуальной и дополненной реальностью. Каждый ребенок получит до 48 часов очных и дистанционных занятий.

– Какие проекты смогут школьники разрабатывать в мобильном «Кванториуме»?

– Перспективы практически безграничны, но, конечно, акцент будет сделан на тех направлениях, которые могут иметь прикладное значение для Приморского края. Скажем, программа «Дальневосточный гектар»,- ребята смогут разрабатывать проекты по использованию земельного участка. Для края, богатого полезными ископаемыми, актуален квант по геолокации. Особый интерес для нашего региона представляет биоквант. Это обусловлено природными условиями Приморья и развитием науки, связанной с морскими ресурсами.

– Кто будет вести занятия?

– Мы тесно сотрудничаем с Фондом современных форм образования, который действует при поддержке Правительства РФ. Они взяли на себя подготовку специалистов из числа приморских педагогов. Достаточно высокий уровень у преподавателей ДВФУ, но даже они, прежде чем приступят к работе в «Кванториуме», должны пройти курсы повышения квалификации. Что касается мобильного технопарка, в нем предусмотрены два преподавателя. Но мы ставим задачу, чтобы когда передвижной модуль приедет на территорию муниципального образования, его ждали пять педагогов из местных образовательных учреждений, которые будут готовы работать в «Кванториуме» на современном оборудовании. Технопарк уедет в следующий район, а эти преподаватели продолжают работать со сложившейся проектной командой школьников.

Территории творчества

– Ирина Викторовна, очевидно, что мобильный «Кванториум» не сможет обеспечить владивостокских школьников проектной работой. Что планируется создать для школьников в столице Приморья?

– В 2019 году предполагается открыть три стационарных «Кванториума во Владивостоке. Площадка-мини на четыре кванта будет создана на базе Владивостокского городского дворца детского творчества. «Кванториум» уровня «стандарт» на 7-8 направлений будет доступен школьникам в краевом Детско-юношеском центре. Самый большой технопарк на 14 квантов планируется открыть на базе гимназии Дальневосточного федерального университета.

– Будет ли доступен детский технопарк ДВФУ для учеников других школ Владивостока?

– Да, достигнута договоренность о том, что в первой половине дня здесь будут заниматься гимназисты, а после обеда площадка будет доступна для всех школьников Владивостока.

– А какие перспективы открытия стационарных «Кванториумов» в муниципалитетах края?

– «Пионером» станет город Арсеньев, где уже определена площадка для того, чтобы открыть технопарк на четыре кванта также в следующем году. Планируется, что на занятия сюда будут приезжать школьники из близлежащих районов.

– Войдет ли инновационное направление дополнительного образования в госпрограмму Приморского края, или его развитие будет зависеть всецело от инвесторов?

– Без участия инвесторов мы, безусловно, обойтись не сможем, поскольку «Кванториум» – это очень дорогое дело. К примеру, мобильный технопарк, который через месяц будет запущен в Приморье, стоит порядка 20 миллионов рублей. Но содержание модуля, зарплата преподавателям уже включены в госпрограмму «Развитие образования Приморского края» на 2013-2020 годы и получат финансовое обеспечение за счет средств краевого бюджета.

А в это время

Вице-губернатор в ходе интервью выразила тревогу по поводу того, что в период летней жары в Приморье участились несчастные случаи с маленькими детьми. Родители распахивают окна, а малышу достаточно менее минуты, чтобы вскарабкаться на подоконник. Москитная сетка не выдерживает вес даже совсем крохотного ребенка, и уже пять трагических случаев, увы, произошло.

– Хочу еще раз напомнить родителям о необходимости соблюдения мер безопасности в отношении собственного ребенка,- говорит Ирина Мануйлова. – Сегодня существует вполне цивилизованная технология установки пластиковых окон, оборудованных специальными запирающими устройствами, которые малыш не сможет открыть. Блокиратор позволяет установить окно в положение для проветривания, но ребенок не выпадет, даже если заберется на подоконник. И, разумеется, недопустимо оставлять детишек без присмотра даже на несколько минут.