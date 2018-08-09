«Венецианский карнавал» покорит сердца приморских зрителей

СЕГОДНЯ 03:55 2018-08-09T03:56:37+03:00

В Приморской филармонии не боятся театральных экспериментов на музыкальной сцене. И получается праздник. Фото: Олег БЕЛОВ

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Приморская краевая филармония в сентябре в 80-й раз откроет концертный сезон. Накануне юбилея есть, что вспомнить: десятки великих музыкантов, выступивших на сцене, сотни престижных фестивалей, тысячи уникальных концертов и миллионы благодарных слушателей. И музыкальная история продолжается.

В дни Восточного экономического форума

По сути, юбилейный сезон начнется не только на сцене, но и на открытых площадках. Ведь Приморская филармония уже третий год участвует в культурной программе Восточного экономического форума. В этом году на Спортивной Набережной Владивостока в течение пяти дней филармонией будут организованы концертные программы. С 12 по 15 сентября выступят ведущие творческие коллективы Дальневосточного федерального округа. В заключительный день - 16 сентября состоится концерт Эстрадного оркестра Приморской филармонии с солистами. Все программы на берегу бухты Золотой Рог бесплатны и открыты для каждого любителя музыки.

Директор Приморской краевой филармонии Анна Алеко

– Практически все концерты оркестра проходят с аншлагами, и вызывают большой интерес у слушателей. Эти концерты станут прекрасным заключительным аккордом в палитре празднования 80-летия Приморского края, – уверена директор филармонии Анна Алеко.

Настоящим подарком для участников и гостей ВЭФ-2018, а также для жителей Приморья станет новая музыкальная театрализованная постановка «Венецианский карнавал». Премьера внесена в официальную культурную программу форума. В программе сцены из лучших мировых опер и мюзиклов в изысканной атмосфере старинного классического зала

Заслуженный артист РФ Анатолий Смирнов

– «Венецианский карнавал» – это торжество музыки и театра, парад самых ярких вокалистов Приморской филармонии и Приморской сцены Мариинского театра, солистов Тихоокеанского симфонического оркестра, костюмированное дефиле, поражающее разнообразием стилей и оригинальностью художественного исполнения. Музыкальный спектакль впервые мы представим на сцене филармонии 13 сентября, – приглашает зрителей художественный руководитель и главный дирижер оркестра, заслуженный артист РФ Анатолий Смирнов.

Джаз – в пятнадцатый раз

Юбилейный XV международный джазовый фестиваль также станет ярким событием в музыкальной жизни Приморского края. Филармонией готовится очень яркая программа, гостями фестиваля станут музыканты с мировыми именами. Так на открытии фестиваля 9 ноября выступит легендарный квинтет под управлением народного артиста России Игоря Бутмана. Этот коллектив по праву можно назвать «визитной карточкой» российского джаза.

В фестивальные дни жители региона смогут услышать трио из Германии Sebastian Studnitzky Trio. Профессионалы говорят, что творчество этой группы - уникальное событие европейского уровня не только для знатоков джаза, но и для всех любителей высококлассной «интеллектуальной» музыки, возможность погрузиться в непередаваемую атмосферу бесконечной импровизации.

Об участии в программе праздника джаза заявили музыканты из Польши, Франции, Республики Корея. Вместе с трио Олега Бутмана на сцену филармонии выйдет вокалист из США Elliot Munnerlyn. Ярким событием, несомненно, станет концерт Mitsuaki Kishi Trio (Япония). Он, кстати, был участником самого первого международного джазового фестиваля во Владивостоке. Его игру отличает своеобразная культура подачи, характерная именно для Японии. Филигранная техника, интеллектуальная утонченность – неотъемлемые составляющие японского джаза, раскрывающие его уникальность.

Разумеется, в фестивальной программе будут участвовать джазовые музыканты из Приморского края. А завершит феерию блюза и рэг-тайма выступление Эстрадного оркестра филармонии, которое состоится 18 ноября.

Все звезды в гости к нам

Приморская филармония привлекает к сотрудничеству лучшие творческие силы страны и мира: именитых исполнителей, ведущие оркестры, оперные и танцевальные труппы, выдающиеся ансамбли и хоры, высокопрофессиональных менеджеров.

Так, 14 сентября с концертом выступят любимцы публики Мужской вокальный квартет «Триумф» (Хабаровск), победители Всероссийского вокального конкурса «Голоса 21 века» в Санкт-Петербурге, обладатели звания Народного коллектива любительского художественного творчества Хабаровского края. В рамках гастрольного тура при поддержке Министерства культуры РФ 20 октября даст концерт Аркадий Шилклопер – всемирно известный импровизирующий валторнист в сопровождении Камерного оркестра Игоря Лермана (Республика Татарстан). В новом сезоне 2018-2019 года впервые 3 ноября на сцене филармонии выступит легендарный Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана. Каждый слушатель найдет в разнообразных концертных программах филармонии что-то особенное и необходимое для себя.

Кстати

Благодаря дополнительной финансовой поддержке из краевого бюджета в 2018 году филармония приобрела современное звуковое оборудование для большого и малого залов на общую сумму 10 миллионов рублей. Так что в юбилейный 80-й сезон концертные программы будут проходить в современном звуковом оформлении.