Во Владивостоке акула попыталась отнять улов и жизнь у подводного охотника

СЕГОДНЯ 06:08 2018-08-12T06:42:48+03:00

С последнего нападения хищной рыбы на человека в Приморье прошло уже семь лет

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Акула напала на человека во время проведения первого открытого чемпионата Владивостока по подводной охоте, сообщает «Комсомолка» со ссылкой на «Вести. Приморье». Известные в Приморье журналисты Сергей Землянский и Евгений Подтергера стали свидетелями произошедшего.

11 августа в заливе Петра Великого открылся первый чемпионат города по подводной охоте: многие городские СМИ не могли остаться в стороне от зрелищного события, а в результате увидели не только захватывающие состязания, но и настоящее сражение акулы и человека.

Всё произошло в районе острова Фуругельма. Один из участников соревнований обнаружил стаю лакедры на глубине, и когда рыба уже была на кукане охотника, своё право на неё решила оспорить акула.

Чуть позже организатор соревнований, президент Федерации подводного спорта Приморья Дмитрий Анашкин прокомментировал ситуацию «Интерфаксу».

- Подводный охотник подстрелил рыбу, но ее попыталась забрать акула, она кусала человека за ласты. Охотник не пострадал, он позвал на помощь, подошел катер, только после этого акула уплыла. Охотник подготовленный, он потом продолжил участвовать в соревнованиях. Однако надо сделать выводы, быть готовым к тому, что акула может напасть. Всегда необходим сопровождающий катер.

По словам Анашкина это была сельдевая акула длиной 2,5 метра. Её нападение было спровоцировано охотой. Также президент Федерации подводного спорта отметил, что за его 18-летний опыт подводной охоты подобного раньше не случалось.

Комсомолка напоминает, что после последнего нападения акулы на человека в приморье прошло уже семь лет. 17 августа 2011 года хищная рыба набросилась на супругов Полину и Дениса Удовенко. И если девушку успели вытащить из воды без потерь, то молодой человек после схватки остался без рук и с рваными ранами на бёдрах, груди и животе. Эта история позже получила продолжение, когда практически всё Приморье стало собирать деньги на дорогостоящую оперцию для Дениса. К слову, уже на следующий день вблизи от острова Желтухина акула напала на 16-летнего Валерия Сидоровича. Подросток нырял за гребешком в нескольких десятках метров от берега. Приближение хищницы он видел, но среагировать не успел - она напала сбоку и сразу схватила за ногу. После этих трагедий на всём побережье Приморья ввели запрет на купание, а на акул-людоедов объявили охоту.