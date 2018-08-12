2018-08-12T06:42:48+03:00
Общество

Во Владивостоке акула попыталась отнять улов и жизнь у подводного охотника

С последнего нападения хищной рыбы на человека в Приморье прошло уже семь лет
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото:Zooclub.ru, акула снова напала на человека,Фото:Zooclub.ru, акула снова напала на человека,
Изменить размер текста:

Акула напала на человека во время проведения первого открытого чемпионата Владивостока по подводной охоте, сообщает «Комсомолка» со ссылкой на «Вести. Приморье». Известные в Приморье журналисты Сергей Землянский и Евгений Подтергера стали свидетелями произошедшего.

11 августа в заливе Петра Великого открылся первый чемпионат города по подводной охоте: многие городские СМИ не могли остаться в стороне от зрелищного события, а в результате увидели не только захватывающие состязания, но и настоящее сражение акулы и человека.

Всё произошло в районе острова Фуругельма. Один из участников соревнований обнаружил стаю лакедры на глубине, и когда рыба уже была на кукане охотника, своё право на неё решила оспорить акула.

Чуть позже организатор соревнований, президент Федерации подводного спорта Приморья Дмитрий Анашкин прокомментировал ситуацию «Интерфаксу».

- Подводный охотник подстрелил рыбу, но ее попыталась забрать акула, она кусала человека за ласты. Охотник не пострадал, он позвал на помощь, подошел катер, только после этого акула уплыла. Охотник подготовленный, он потом продолжил участвовать в соревнованиях. Однако надо сделать выводы, быть готовым к тому, что акула может напасть. Всегда необходим сопровождающий катер.

По словам Анашкина это была сельдевая акула длиной 2,5 метра. Её нападение было спровоцировано охотой. Также президент Федерации подводного спорта отметил, что за его 18-летний опыт подводной охоты подобного раньше не случалось.

Комсомолка напоминает, что после последнего нападения акулы на человека в приморье прошло уже семь лет. 17 августа 2011 года хищная рыба набросилась на супругов Полину и Дениса Удовенко. И если девушку успели вытащить из воды без потерь, то молодой человек после схватки остался без рук и с рваными ранами на бёдрах, груди и животе. Эта история позже получила продолжение, когда практически всё Приморье стало собирать деньги на дорогостоящую оперцию для Дениса. К слову, уже на следующий день вблизи от острова Желтухина акула напала на 16-летнего Валерия Сидоровича. Подросток нырял за гребешком в нескольких десятках метров от берега. Приближение хищницы он видел, но среагировать не успел - она напала сбоку и сразу схватила за ногу. После этих трагедий на всём побережье Приморья ввели запрет на купание, а на акул-людоедов объявили охоту.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Авария подлодки «Курск» спустя 18 лет: Взорвавшуюся торпеду должны были отозвать
«Комсомолка» выяснила, как Борис Ельцин изменил взорвавшуюся торпеду, из-за чего американцы после аварии с «Курском» подумали о начале войны, и почему к гибели экипажа могла привести капля воды [фото, видео]
Приключения москвича в России: Почему над Челябинском чёрное небо
Чем живут наши города? Какие там зарплаты и пенсии? Сколько люди тратят на бензин и продукты? Обозреватель «КП» Никита Исаев едет из Москвы на Сахалин и ведет честный дневник путешественника о жизни в глубинке
Более 2 тысяч снимков со всего мира поступило на Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»
Международный фотоконкурс «Русская цивилизация», организованный Федеральным агентством по делам национальностей, продолжается. За две недели со дня старта на сайте уже опубликовано 2300 снимков. Свои работы присылают фотографы из 30 стран мира
5 советов от Роскачества: как выбрать лучшие яблоки
Эксперты проверят яблоки с рынков, из магазинов и обычных дач, чтобы узнать, есть ли там пестициды, и сколько в сезонных фруктах пользы. А пока объясняют, можно ли по внешнему виду понять, какие яблоки самые вкусные
Приключения москвича в России: Томск со времен Чехова изменился мало — вот только женщины вытеснили мужчин
Чем живут наши города? Какие там зарплаты и пенсии? Сколько люди тратят на бензин и продукты? Обозреватель «КП» Никита Исаев едет из Москвы на Сахалин и ведет честный дневник путешественника о жизни в глубинке
Новости 24
Полиция Владивостока борется со стихийными рынками
Первый выходной ознаменовался двумя смертельными авариями в пригороде Владивостока
Приморское солнце выдаётся дозированно. Во Владивостоке снова облачно
«Луч» рассчитывает на домашнюю победу во Владивостоке
Любители лотосов и моря попали в мощную пробку
Тарасенко поздравил приморцев с Днём физкультурника
Из Китая в Приморье может нагрянуть африканская чума
Водитель-конвоир стал лучшим на конкурсе в Приморье
Полицейские Приморья обратились к велосипедистам
Утром туман, днем ветер: субботняя погода во Владивостоке непредсказуема
Мэрия Владивостока отстояла сквер на Бестужева
Нерадивый папаша из Приморья выплатил ребёнку алименты за 4 года, испугавшись «уголовки»
Во Владивосток прибыла делегация японских студентов
В Рощино пропал восьмилетний мальчик
Фестиваль детского творчества «Добрая волна» объединил Владивосток с Крымом