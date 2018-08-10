«Будто кусок морской скалы облизать»: итальянцев шокировала еда из Приморья

СЕГОДНЯ 09:30 2018-08-10T10:11:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Пянсе, морская капуста, мидии и другая продукция с приморским духом попала на стол популярного на YouTube шоу, где итальянцы пробуют русскую кухню. Постоянные гости программы дальневосточную кухню оценили положительно, однако некоторые приморские деликатесы вызвали у них резкое отвращение. Причём больше всего им понравился местный алкоголь.

В первые минуты шоу гостей спросили: знают ли они, где находится Владивосток. Как выяснилось, итальянцы хорошо разбираются в географии России.

- Слышала об этом городе! Это за Сибирью, в сторону Японии! — отметила одна из участниц.

Первыми на пробу к итальянцам попали тарелки с аккуратно наложенной морской капустой и салатом из папоротника. Первому блюду постоянные гости программы даже удивились - хоть и сразу поняли, что это такое. Они отметили резкий морской запах капусты, назвав его странным. Одна из участниц даже подобрала сравнение воспетому группой «Мумий Тролль» растению: «Будто кусок морской скалы в Апулии облизать». Морепродукт «зашел» лишь единицам; однако даже им для полной вкусовой гармонии им чего-то не хватило. У папоротника же они выделили приятный привкус чеснока и острого перца. Они даже отметили, что в Италии есть похожее блюдо – вершки репы.

Особенно любимые жителями Владивостока пян-се и «Милкис» принесли следующими. Молочный напиток и паровой пирожок хоть и пришли в центр Приморья из Кореи, но давно уже стали одними из символов города.

Некоторые участники сразу отметили схожесть ароматного пирожка с китайскими варениками, а вот «Милкис» им напомнил газированную сгущёнку. Впрочем, вес скепсис улетучился, когда иностранцы попробовали напиток. После первой пробы они сразу сдались перед молочной сладостью, произнеся: «buonissimo!» (очень вкусно!).

С пян-се тоже всё оказалось однозначно - оно понравилось всем, хоть и не с первого раза. Особенно они выделили наличие чёрного перца и мелко нарубленного чеснока с луком. Примечательно, что гости удивились размерам парового пирожка. По мнению некоторых, съесть один такой всё равно, что за раз одному скушать целую пиццу.

Сушёные морепродукты - лосось и мидит - тоже пришлись им по душе. Гости из страны виноградников и суровых мафиози в очередной раз выделили их вкус словом «buonissimo!».

А вот шоколад с водорослями оказался им в новинку. Поначалу итальянцы даже не поверили, что эти вкусы могут сочетаться. Однако через несколько минут гости поняли, что приморский продукт очень хорош. Причём если сырая капуста из морских глубин им совсем не понравилась, то в сочетании кондитерским изделием пришлась по вкусу.

Нашлось среди приморских кулинарных диковинок и то, что не понравилось итальянцам вообще. Птичье молоко уже с первых минут вызвало у них подозрение (из-за названия, которое традиционно вводит в смущение даже неосведомлённых россиян). После первой пробы итальяецы скривили лица, а некоторые даже попросили дать им запить «неприятный» вкус. После этого некоторые участники принялись угадывать состав приморских конфет, предполагая, что туда входит морская плесень и даже селёдка.

В завершение им на стол поставили бутылку настойки «Уссурийского бальзама». И здесь с первых минут начались шутки на тему, что содержит алкогольный напиток: экстракт клыков тигра, водоросли или мясо полосатой кошки? Как бы там ни было, бальзам понравился итальянцам. Вот только после каждого глотка, по их словам, хочется рычать, как тигр.

СПРАВКА «КП»

Шоу на канале YouTube «Итальянцы by Kuzno Productions» существует с 2017 года. За время существания шоу итальянцы попробовали борщ, окрошку, пельменей, блинов и многих других блюд из русской кухни. Причём гости не только уплетают за обе щёки еду. Также они слушают русскую музыку, смотрят наши старые фильмы и рассказывают в целом свои впечатления о стране.