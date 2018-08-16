Весёлый кабаний гарем с поросятами впервые сфотографировали на «Земле леопарда»

СЕГОДНЯ 05:00 2018-08-16T05:14:17+03:00

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Объектив фотоловушки «Земли леопарда» в очередной раз поймал уникальный кадр в степях Хасанского района. В этот раз вместо диких кошек камеры зафиксировали гарем из более чем двадцати поросят и пяти свиноматок. Причём благодаря отснятому материалу хорошо видно, что в этом году у кабанов поднялся приплод.

Проверяя отснятые ещё с середины апреля видеозаписи с фотоловушек, сотрудники национального парка не ожидали увидеть уникальную картину. На первых секундах появляются взрослые свиноматки, да не одни. За пятью мамочками следует их многочисленное потомство – миленькие поросята. Причём вместо того чтобы пройти дальше, они устроили лежбище прям рядом с камерой. Раньше такая картина не представлялась взору объективов нацпарка, хоть и в течение месяца свиньи регулярно бродили мимо этого места, но только не в таком количестве.

Устроив сиесту на траве, взрослые свиньи сразу представили молодняку молочную трапезу. После длительного перехода молодые свинки, чей возраст всего несколько недель, быстро налетели на желанный обед. По данным пресс-службы национального парка, до этого процесс столь массового грудного вскармливания диких свиней на «Земле леопарда» не фиксировался.

Сиеста кабаньего гарема впервые запечатлена фотоловушкой «Земли леопарда».Видео: «Земля Леопарда»

— Судя по количеству поросят на фото, в этом году можно говорить о неплохом приплоде у кабана. Вероятно, это связано с большим урожаем желудя в прошлом году. На сегодняшний день при хорошей охране, достаточном количестве корма и благополучной эпидемиологической обстановке популяция кабана значительно обновляется и в целом находится в хорошем состоянии. Это, в свою очередь, благо для поддержания численности редких кошек, обитающих в национальном парке, - рассказывает старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» имени Н.Н. Воронцова Пётр Сонин.

Отметим, что увидеть в дикой природе гуляющего кабана вместе со свиноматкой и их детворой – редкое явление. Взрослые секачи ведут образ жизни одиночек. Периодически они навещают стадо, когда у них начинается гон. В этот период они оплодотворяют либо всех, либо только часть самок.

Беременеют первыми обычно опытные свиноматки, после чего на своём примере показывают молодым, как строить гнёзда из сена и веток, где для рождения потомства. Причём в строительстве шалашиков у дальневосточных кабанов есть свои особенности. В отличие от центральной России, на Дальнем Востоке их обычно строят с крышей.

По словам специалистов, чтобы дальневосточному леопарду заполучить на обед кабана или поросёнка, придётся потрудиться. Дикие свиньи с яростью защищают детёнышей, не разделяя их на своих и чужих. Чаще других свиным мясом на «Земле леопарда» лакомятся амурские тигры. В 2017 году в национальном парке было зафиксировано 28 взрослых тигров, это самая высокая плотность полосатых хищников среди особо охраняемых природных территорий России.