«Музыкальный вернисаж» развернется в краевой картинной галерее

СЕГОДНЯ 08:00 2018-08-16T11:50:16+03:00

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В сентябре 2018 года Приморская государственная картинная галерея открывает IV сезон просветительского проекта «Музыкальный вернисаж». Сезон посвящен двум значимым событиям в истории Дальнего Востока России – 80-летию образования Приморского края и переносу административного центра Приморской области во Владивосток, который произошел в 1888 году.

– Концепция проекта основана на принципе взаимосвязи различных видов искусств, особенно музыки и живописи. Не случайно в афише IV сезона проекта использован фрагмент картины Василия Кандинского, утверждавшего, «что искусство вообще обладает гораздо большей мощью, чем это мне представлялось, и что, с другой стороны, живопись способна проявить такие же силы, как музыка», – рассказали организаторы цикла творческих встреч.

Клубный формат предоставляет возможность свободно обмениваться мыслями, задавать вопросы, спорить. Проект «Музыкальный вернисаж» призван создать особое сообщество людей во Владивостоке, для которых искусство является стилем жизни.

Откроет сезон встреча, которая состоится в начале сентября в рамках большой выставки Карла Брюллова и будет посвящена не только работам великого живописца, но и творчеству близких друзей и товарищей художника. Участники узнают о развитии культурной жизни Санкт-Петербурга в XIX веке, познакомятся с музыкой того времени и особенностями жизни столичной богемы.

В преддверии празднования 80-летия Приморского края в галерее состоится дискуссия «Что вы думаете о солнце?». Именно на этот вопрос композитор Сергей Прокофьев предлагал ответить выдающимся современникам в альбоме автографов «Деревянная книга», которую он взял с собой и во Владивосток. О творчестве «солнечного композитора» и его жизни во Владивостоке узнают слушатели проекта в октябре.

Накануне открытия выставки из собрания галереи Уффици в Приморской картинной галерее автор и ведущий проекта Александр Вовненко расскажет о том, как семейство Медичи создавало из Флоренции не только экономический и политический центр Италии, но и участвовало в развитии изобразительного искусства, поддерживая великих мастеров Ренессанса.

Впервые в истории проекта «Музыкальный вернисаж» одна из его тем будет обращена к современности. 2 декабря во время дискуссии «Искусство & К°» слушатели проекта рассмотрят вопрос уместности использования великих произведений искусства в прикладных коммуникациях: рекламе и PR. Может ли музыка Пуччини «продвигать» известный газированный напиток, а картина Маковского стать баннером ювелирного магазина? Когда сами художники и композиторы рекламировали товар или ресторан? Кто из рекламы сделал искусство? На эти и другие вопросы попытаются найти ответы участники диалога.

Завершит IV сезон проекта рассказ о художниках Венеции и самом известном ее уроженце Антонио Вивальди. Посетители картинной галереи узнают художников самого могущественного города Адриатики и услышат не только «Времена года», но и другие произведения «рыжего аббата».

Конкретно

Встречи состоятся по адресу: Владивосток, ул. Алеутская, 12.