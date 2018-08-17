Журналист и писатель Наталья Островская: Владивосток заслуживает любви

СЕГОДНЯ 06:51 2018-08-17T06:51:22+03:00

Многолетний собкор «Комсомольской правды» написала книгу о городе, который открыли миру Илья Лагутенко и другие удивительные люди [фото]

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«Владивосток. Мой и нашенский» – в столице Приморья увидела свет книга Натальи Островской. 27 интервью-монологов. 270 страниц, в которых сконцентрирована суть города, его миссия. Книгу невозможно читать по диагонали, точно подметила продюсер Марина Баринова.

К слову, день презентации начался с небольшого скандала: в «Фейсбуке» нашлись персонажи, которым не понравилось знаменитое ленинское определение в названии книги. («Владивосток далеко, но ведь это город-то нашенский».) Прилагательное, которое навсегда стало словом-спутником Владивостока.

Марина Баринова: "Эту книгу невозможно читать по диагонали"Фото: Максим КАВАЛЕРОВ

Наталья Островская – журналист-расследователь. Участник и номинант престижных профессиональных премий. С 1996-го по 2016 годы работала собственным корреспондентом «Комсомольской правды» по Дальнему Востоку. Героями её публикаций всегда становились люди с характером. В книге они раскрылись по-новому. Ледокольный капитан Вадим Абоносимов, доктор исторических наук Давид Бродянский, руководитель клуба «Юный патриот Родины» Галина Киселёва, мама «Птичьего молока» Анна Чулкова, музыкант Илья Лагутенко, актриса театра имени Горького Светлана Салахутдинова, начальник маяка на острове Скрыплёва Юрий Вакуленко и два десятка других замечательных личностей. Кстати, лидер группы «Мумий Тролль» в главе «Дважды в год я катаюсь в собственное детство» поведал удивительные детали своей жизни и признался в любви к спидвейному клубу «Восток».

Родные, друзья и коллеги Натальи Островской собрались в библиотеке "Бук"Фото: Максим КАВАЛЕРОВ

«Книжка, которую вы открыли, – попытка дать слово самим владивостокцам, людям однозначно заслуженным, талантливым, ярким. Они и такие, как они, «вынянчили» Владивосток. Поставили на ноги, научили гордо держаться и видеть будущее. Это их стараниями наш родной город перерос скромные «одежки» далекой российской провинции, вышел из тесной шинели и открылся миру», – объяснила Наталья в авторском предисловии.

А в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» добавила: «Наш город заслуживает любви».

Коллега Островской Владимир Ощенко в микрорецензии отметил: «Книжка удивительная. Потому что она и энциклопедия Владивостока – от основания, всё сказано. Там и прапорщик Комаров, и Холуай, и С.О. Макаров, адмирал-изобретатель, и Врангель, и Колчак, с его Арктикой и Тимирёвой, и Русско-японская, и Григорий Иванович Щедрин, и тигры, и леопарды. И никакой конъюнктуры… […] Плюс еще и лирическая фантасмагория города мечты, в которую автор вписывает себя без "я"».

Один из продюсеров книги - Андрей ОстровскийФото: Максим КАВАЛЕРОВ

Несколько лет назад Наталья Эдуардовна презентовала свою первую книгу – «Вездекот и все-все-все». Для многих тогда стало неожиданностью перевоплощение известного журналиста в детского писателя. Поводом же стало рождение любимой внучки Машеньки. Через какое-то время родились внуки – Кирилл, Тимур, и у Натальи Островской появились новые поводы написать хорошие книги.

Доктор филологических наук Елена ПервушинаФото: Максим КАВАЛЕРОВ