Никита Исаев: Не нужно показывать мне в Приморье потёмкинские деревни

СЕГОДНЯ 05:28 2018-08-20T05:33:59+03:00

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Во вторник 21 августа на радио «Комсомольская правда»-Приморье» впервые выйдет в эфир программа «Внутренняя политика». Ее участником станет политолог, лидер движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев. В рамках проекта «Реальная Россия» он выехал из Москвы 15 июля и накануне добрался до Владивостока.

В разговоре с корреспондентом «Комсомолки» он уточнил, что за это время проехал на своем джипе 15 тысяч 800 километров, чтобы увидеть огромную страну со всеми ее проблемами. Во Владивостоке проведет несколько дней, также хочет съездить в Артем, Находку и Спасск-Дальний.

Известный политик называет Владивосток своим любимым городом в России. Фото: facebook.com/nikita.isaev

Сегодня с 16 до 18 часов Исаев пообщается с журналистами Приморья, а также с политологами Натальей и Юрием Коломейцевыми. Встреча состоится в офисе Центра социальных инноваций «Чёрный куб» в «Феско-Холле». В числе основных тем – состояние дорог, медицины, экологии; пенсии и услуги ЖКХ, задержки зарплат, местные долгострои.

На вопрос, планирует ли он общаться с руководством края, известный политик и экономист ответил:

- Меня не интересуют ни встречи с властью, ни с обслуживающими ее политическими партиями. Потому что это – одна подводная лодка, которая идет ко дну. Не хочу, чтобы мне показывали потемкинские деревни, или как в Тамбове и.о. губернатора показывал перинатальный центр, который открывали два раза – каждый раз к приезду московских гостей. Меня больше интересуют простые люди, народ. Я буду снимать фильм о Владивостоке и Приморском крае. Перед приездом к вам отлично пообщался с таксистом в Хабаровске – ролик об этом есть у меня на странице в facebook.com. То есть мне интересно, что думают люди, а не власть. Более того, С 10 сентября здесь начнет формироваться «Новая Россия», но как раз вокруг тех людей, которые незапачканы в политической борьбе.

Постоянные ведущие программы "Внутренняя политика" на радио "Комсомольская правда" - Никита Исаев и Роман Карманов. Фото: facebook.com/nikita.isaev

Москвич Никита Исаев приезжает во Владивосток уже пятый раз и подчеркивает, что это его – самый любимый город в России. Почему – узнаем завтра, с 8 до 9 часов, во время прямого эфира программы «Внутренняя политика» на радио «Комсомольская правда»-Приморье»: на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске. Также с 8 часов начнется онлайн-трансляция на dv.kp.ru и в группе «Комсомольская правда»-Владивосток» на Facebook.com. Звоните по телефону (423) 230-22-52 или шлите вопросы, пожелания на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

В среду утром - уже на самолете - политик отправится в Южно-Сахалинск, где и завершится его поездка по стране.