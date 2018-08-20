Своих не бросаем: хоккейный клуб «Адмирал» поможет бывшему капитану победить страшный недуг

СЕГОДНЯ 07:48 2018-08-20T07:48:45+03:00

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У бывшего капитана владивостокского хоккейного клуба «Адмирал» Самвела Мнацяна обнаружили раковое заболевание. Из-за этого спортсмену придется пропустить нынешний спортивный сезон.

Мнацян три последних года отыграл в приморской команде. Этой весной, в мае, он перешел в новосибирский клуб «Сибирь» – защитником. Однако ни одного сезона в новом клубе 28-летний спортсмен так и не успел провести. Во время предсезонного сбора у Мнацяна начались сильные боли в спине. Врачи обнаружили у хоккеиста опухоль.

– На самом деле, мы об этом знали уже довольно давно, просто по понятным причинам не разглашали никакой информации. Сейчас мы ждем результатов анализов Самвела. Пока рано говорить о раке, точного диагноза пока нет, – сообщил корреспонденту «Комсомолки» работник пресс-службы «Адмирала» Евгений Баженов.

В настоящее время Самвел Мнацян проходит лечение в немецкой клинике. Если серьезный диагноз подтвердится, спортсмену понадобится дорогостоящее лечение. Как сообщили в пресс-службе «Адмирала», в этом случае клуб поможет своему бывшему капитану материально.

– Самвел очень много сделал для команды. Он внес очень существенный вклад. Конечно, мы не оставим его в трудной ситуации, – пообещал Евгений Баженов.

Из-за болезни хоккеист пропустит этот спортивный сезон. Фото: пресс-служба ХК "Адмирал"

Помогут Самвелу и в Континентальной хоккейной лиге. Глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко заявил о том, что КХЛ выделит Мнацяну денег на лечение.

– Максимум, что мы можем сделать на первом этапе, — это выделить средства из профсоюза, чтобы он прошёл первый курс. Мы разговаривали с его братом, встречались с нашим представителем в Высшей лиге. Я сказал, какие нужны от них заявления и документы, чтобы мы могли выделить ему реальную помощь на лечение через профсоюз, – приводит его слова Чемпионат.ру.

По словам агента Мнацяна, Шуми Бабаева, бывший «адмираловец» чувствует себя хорошо, тренируется в спортзале, хотя на лед пока не выходит. Информацию о здоровье хоккеиста он пока держит в секрете – до тех пор, пока врачи не уточнят диагноз.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.