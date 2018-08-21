Во Владивостоке вместо торгового центра построят новый стадион для «Луча»

СЕГОДНЯ 08:15 2018-08-21T08:57:02+03:00

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В декабре 2017 года жителей Владивостока шокировала информация о строительстве нового стадиона вместо старого-доброго «Динамо». Основные места для возведения спортивного объекта чиновники выбрали не самые близкие, что и возмутило горожан. Однако теперь руководство региона определилось с территорией, и она оказалась гораздо ближе других вариантов.

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков рассказал о развитии спортивной инфраструктуры Владивостока. В первую очередь он отметил, что в крае уже появилась «Фетисов Арена» и проектируется ледовый комплекс в Уссурийске. Однако наиболее масштабным проектом сейчас считается новый современный стадион, готовый заменить «Динамо» на набережной Спортивной гавани.

Место под объект выбирали долго. Чиновники рассматривали множество территорий под застройку. Из предложенных вариантов два оказались наиболее перспективные – это район Снеговой пади и золоотвал на Фадеева. Только горожанам эти варианты совсем не понравились. В основном потому, что они находились далеко - в отличие от привычного стадиона «Динамо» в центре города. Здесь и на игры «Луча» удобно сходить, и сразу под кричалки можно быстро добраться до дома.

После поднятого шума власти прислушались к жителям города, и определили новое место под строительство – рядом с путепроводом на Некрасовской.

— Сейчас в работе находится земельный участок по улице Камской, где лежат оставшиеся от моста опоры. Замечательное место, но сложное как в части геодезии (на месте есть болота), так и в части транспортной доступности. Там надо работать с грунтами и сейчас этим активно занимаются строители, - рассказал Павел Серебряков.

Вице губернатор Приморья Павел СеребряковФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Стадион по вместимости рассчитан на 15 тысяч человек. В первую очередь футбольные фанаты здесь будут следить за домашними играми «Луча». Однако не только спортивными играми завлекут в спорткомплекс жителей и гостей Владивостока. На большой площадке будут выступать приглашённые и местные звёзды с концертами на открытом воздухе. Рассматривается и возможность проводить городские праздники.

Отметим, что в июле 2013 года на градостроительном совете при администрации Владивостока на этом же месте хотели построить многофункциональный общественный центр. Предполагалась и рекреационная зона с выходом к озеру Чан. Комиссия архитекторов тогда позитивно отнеслась к проекту, предложив внести несколько корректировок. Стоимость объекта доходила до 4 млрд руб, а вот стадион пока обходится в загадочную сумму «от 2 миллиардов рублей». Однако со временем идея строительства центра так и осталась только на бумаге.

Стоимость центра - 4 миллиарда рублей. Фото: администрация Владивостока

Также приглашённый на радиоэфир гость рассказал и о будущем футбольшой команды «Луч».

— Если взять «Луча», то у нас есть комплексный план развития Дальнего Востока, где есть раздел Приморского края. Согласно нему сейчас проектируется футбольшая база на Серова – это район Седанки, где и сейчас тренируется клуб. Это будет существенный этап развития спортивной инфраструктуры города, - отметил вице-губернатор.