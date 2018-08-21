«Тайфун» в молодёжном хоккее Приморья

СЕГОДНЯ 09:17 2018-08-21T09:20:26+03:00

«Тайфуну» пока что не по зубам столичная «Красная армия». Даже если на площадку выйдут одни «легионеры». Фото: hcadmiral.ru

Что нужно сделать; сколько забить или пропустить, чтобы защищать цвета родной команды?

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«Адмирал» попал в очередной «шторм». Представители спортивной общественности Приморья обвинили новое руководство хоккейного клуба в протекционизме и нежелании работать с местными ребятами. «Рулевые», в свою очередь, отвечают не менее колкими аргументами: для будущих успехов необходимо не набирать, а отбирать перспективных юниоров. И руководствоваться сугубо спортивным принципом.

«Комсомолка» выслушала обе точки зрения, а выводы пусть сделают читатели и краевые чиновники, которые не устают ратовать за воспитание доморощенных талантов.

Очередная кадровая революция в хоккейном клубе «Адмирал» (какая уже по счёту?!) обернулась неизбежным – конфликтом спортивных элит. Многие родители молодых спортсменов, руководители ледовых арен, сотрудники федерации хоккея Владивостока и их товарищи полагают, что перетряска в молодёжной команде клуба, «Тайфуне», разрушила всю созданную за более чем десять лет «пирамиду» детско-юношеского хоккея Приморского края.

– Воспитать хоккеиста – это большая работа с родителями, с детьми. Каждый молодой хоккеист из Приморья мечтает видеть себя в основной команде, – поделился своими мыслями в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» заместитель руководителя спортивного клуба «Полюс» Александр Илькун. – Но на сегодняшний день принцип подбора спортсменов в молодёжную команду нас озадачил. Масса ребят 2000 – 2001 годов рождения, которые могли бы составлять основу и подавать пример другим поколениям детей, не прошли сквозь «сито» новых руководителей. К сожалению, в «Тайфуне» остались лишь 4 – 5 приморских хоккеистов из 35.

Возникает резонный вопрос: раз клуб существует на деньги приморских налогоплательщиков, почему так мало заиграно местных парней? Ради чего кирпичик к кирпичику строились новые арены по всему краю, создавались десятки любительских команд?

Александр Илькун (слева) и представители спортивной общественности в студии радиостанции «Комсомольская правда» - Приморье»Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Известный в крае спортивный доктор, тренер центра подготовки юных футболистов «Луча» Дмитрий Виговский посетовал, что его сына-хоккеиста сорвали во Владивосток из Хабаровска. Но из-за начавшихся в «Тайфуне» пертурбаций парень вынужден был повесить коньки на гвоздь и перейти в… единоборства.

Ещё один перспективный парень, Антон Сазонов, также остался за бортиком приморского хоккея. Во время просмотра в «Тайфуне» он не приглянулся тренерскому штабу и уехал искать спортивное счастье на западе России.

И таких примеров много.

По мнению наблюдателей, в «Тайфун» привезли молодых «легионеров» отнюдь не экстра-класса. И это понятно – ни одна из команд Молодёжной хоккейной лиги просто так со своими лидерами не прощается. Один из тех, кто прибыл покорять Владивосток, – вратарь-омич с объективно минусовой статистикой. Поэтому есть большие сомнения, что приезжие ребята добьются высокого результата. А раз так, то какой смысл менять шило на мыло? В этой ситуации более чем нецелесообразно «хоронить» местные таланты, полагают оппоненты боссов ХК «Адмирал».

Нынешние руководители «военных моряков» мгновенно отреагировали на претензии в свой адрес в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» - Приморье». Генеральный директор хоккейного клуба «Адмирал» Сергей Сошников и руководитель Союза СК «Адмирал» Сергей Филин попытались успокоить общественность в связи с последними событиями в молодёжной команде.

– Изначально обозначена задача – привлекать в коллектив, подтягивать постепенно к «Адмиралу» как можно больше приморских ребят. Сейчас в расположении «Тайфуна» не 5, а 11 дальневосточных спортсменов из привлечённых восемнадцати. Они находятся на учебно-тренировочных сборах в Дмитрове. Нельзя просто прийти и сказать: «Я хочу». Тренеры просматривали всех игроков, и некоторые из них не имели нужных навыков. Принципиально важно сказать, что тут идёт отбор, а не набор. Это спорт, со своими законами, поэтому не надо никого обвинять, – высказали свою позицию функционеры.

Сергей Филин и Сергей Сошников: «Принципиально важно, что у нас идёт отбор, а не набор»Фото: Александр СЫРЦОВ

По словам Сергея Сошникова, в клубе сейчас разбираются с «теми жуликами, кто дербанил “Адмирал”. В силовые структуры, в каждую инстанцию представлены папки с документами».

То есть руководители клуба обещают навести порядок во всём – начиная с высшего звена и заканчивая детско-юношеским спортом. В том числе и по этой причине Сошников и Филин первым делом перевезли «Тайфун» из Уссурийска во Владивосток – под крыло главной команды.

Представители приморского детско-юношеского хоккея уважают любую позицию, которая направлена на прогресс и порядочность. Но при этом настаивают: какие бы ветра не дули в «Тайфуне», как минимум половина команды должна формироваться из местных парней.

– Воспитанники Приморского хоккея, подходящие по возрасту для игры в МХЛ, должны быть включены в состав команды «Тайфун» по принципу не менее 50 % состава. И они должны играть вместе с приглашёнными хоккеистами для усиления игры, а не для формального заполнения состава, – полагает заместитель руководителя клуба «Полюс» Александр Илькун. – Такая задача должна ставиться безоговорочно. Приезжие специалисты обязаны при этом предлагать что-то своё для улучшения системы развития хоккея в Приморье, а не просто собрать команду за деньги и немного поработать. Данный подход даст возможность нашим ребятам раскрыться в новых условиях, получить необходимый опыт и отточить мастерство. В такой ситуации руководить клубом «Адмирал» и детской школой должен исключительно представитель Приморского края.

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У каждой стороны своя правда. В целом, по мнению экспертов, в вопросе спортивных кадров важно руководствоваться не эмоциями, а спортивной стороной вопроса. С другой стороны, важна юридическая и финансовая прозрачность при наборе хоккеистов. К примеру, на Западе с атлетами заключаются долгосрочные контракты. В России молодых спортсменов (и не только в хоккее – возьмём тот же «Луч») держат на краткосрочных соглашениях. Расторгаются такие бумаги мгновенно и по любому поводу, порой надуманному. Работодатели застрахованы от потенциально «неугодных» ребят. Ко всему прочему именно по этой причине в командах мастеров сейчас практически нет так называемого «костяка» – старожилов, которые создают успешные «династии» и в состоянии биться за трофеи. Фамилии игроков невозможно запомнить – так быстро меняются составы. Неудивительно, что в Приморье каждый раз остро реагируют на приезжих «временщиков».

«Комсомолка» проследит за развитием событий. Мы готовы выслушать мнение всех сторон.