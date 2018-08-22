Страшный суд: сектанты пытаются забрать у жителя Приморья трёхлетнего сына

СЕГОДНЯ 07:43 2018-08-22T08:25:49+03:00

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В редакцию «Комсомольской правды» обратился житель Владивостока Александр Эпов. Его мечту о семейной идиллии нарушила секта «Свидетели Иеговы» (признанная в России запрещенной организацией). Теперь приморец борется с ними за своего маленького сына.

Дорогой, я сектантка

Александр и Екатерина познакомились в 2013 году. Они были самой обычной парой; спустя два года – свадьба, зачатие долгожданного ребенка. Именно тогда и начались первые странности.

– Вообще, Катя с матерью, с сестрой своей даже часто говорили, спорили про религию, про бога. Я как-то не придавал этому значения – ну говорят и говорят, это все-таки такая, обсуждаемая тема. На восьмом месяце беременности супруга рассказала, что ходит к «Свидетелям Иеговы». Это стало полной неожиданностью, – рассказал Александр.

Александр и Екатерина были обычной парой. Фото: из личного архива А. Эпова

Как выяснилось, и сама Екатерина, и ее семья, и ее друзья являлись сектантами. От Александра это попросту скрывали. О свидетелях ошарашенный мужчина не знал практически ничего – так что первым дело он решил разобраться, что это за свидетели такие. Сделанные открытия Александра, мягко говоря, поразили.

Сразу оговоримся – ничем по-настоящему преступным секта, в общем-то, не занимается. Кровь младенцев не пьют, жертвы не приносят, людьми не торгуют. Однако мировоззрение и образ жизни «Свидетелей», мягко говоря, сильно отличаются от нормы. Кроме того, сильный прессинг со стороны проповедников и масса странных запретов чаще всего просто ломают жизнь сектантов. Собственно говоря, именно поэтому в некоторых странах секту запретили или серьезно ограничили в правах.

Во-первых, иеговисты каждый день ждут наступления конца света – Армагеддона и второго пришествия, когда все мертвые воскреснут и начнется Страшный суд. Подобное мировоззрение, характерное для раннего христианства, сейчас ушло в прошлое; современниками Книга Откровения воспринимается менее буквально. Однако «Свидетели Иеговы» на полном серьезе ждут скорого конца света. Постоянная зацикленность на скорой кончине (и себя, и всего окружающего) становится причиной серьезных психологических проблем и даже самоубийств. Если не касаться теологической стороны вопроса, подобная вещь рушит нормальные отношения человека и социума.

Во-вторых, одним из правил секты является запрет на переливание крови. Ни при каких условиях. Неважно: кровопотеря в результате травмы, заболевание – мало ли, что в жизни случается. Понятное дело, что во многих случаях это сродни добровольному уходу из жизни. Запрет этот распространяется и на детей иеговистов.

В-третьих, жизнь иеговистов осложняется многочисленными запретами. Один из них (особенно актуальный для нашей истории) – запрет на отмечание праздников и подарки. Например, День рождения или Новый год. Дескать, Иисус ничего не праздновал – и мы тоже не будем. В общем, опять – нарушение нормального контакта с окружающим миром.

От семейных ссор до экстремизма

К персональной вере жены Александр отнесся спокойно: люди взрослые, каждый верит, во что хочет. Однако Екатерина прямо заявила, что ребенка она собирается растить сообразно со своими религиозными взглядами. Никаких праздников, вышеупомянутый запрет на переливание крови – и так далее. Растить ребенка в такой обстановке Александр Эпов не собирался. Он хотел для своего сына нормального детства – такого же, как у других ребят.

– Собрания у них проходили два раза в неделю. Они были для нее важнее всего, Катя могла туда уйти и оставить ребенка недокормленного. Она постоянно брала его с собой на эти собрания, даже спящего. А он едва из грудного возраста вышел! Я Михаила (имя изменено, - прим. ред.) запрещал брать туда, из-за этого мы ругались, – рассказывает Александр.

Примечательно, что в суде Екатерина Эпова настаивала, что сына на собрания она приводила всего несколько раз – и то с согласия мужа. Девушке просто не с кем было оставить ребенка. Кто здесь прав – кто знает?

От когда-то счастливой семьи не осталось ничего. Фото: из личного архива А. Эпова

Вскоре вероисповедание супруги стало постоянной темой для семейных конфликтов. Любой праздник превращался в скандал, так как Екатерина Эпова не собиралась их отмечать – по религиозным причинам. Из-за весьма своеобразного отношения к ребенку Екатерина всё время ругалась с супругом. В общем, нормальным детством тут и не пахло. Тогда Александр решил бороться за семейное счастье. Полтора года он пытался вернуть жену в реальный мир – безуспешно.

– Я тогда решил, что смена окружения поможет Кате как-то прийти в себя. Сначала мы перебрались в Китай. Через некоторое время жена заявила: она нашла общину Свидетелей Иеговы, и будет ходить туда. Тогда мы рванули в Таиланд. Ситуация повторилась. Я понял, что это просто бесполезно. Мы вернулись в Россию, – рассказывает «Комсомолке» приморец.

Последней каплей стал визит стражей порядка: в 2017 году в квартире семьи Эповых обнаружили экстремистскую литературу. Речь идет о литературе Свидетелей Иеговы, признанной в России незаконной. Александр подал на развод.

Борьба за сына

Нетрудно догадаться, что главным объектом делёжки супругов стало не имущество – а трехлетний сын. Каждый из родителей хотел оставить ребенка себе. С начала судебного разбирательства и до сегодняшнего дня Михаил живет с отцом в Китае (в Россию Эпов приезжает только на судебные заседания). Сделано это в соответствии с решением суда. Однако бывшая Александра жена заявляет, что Михаила вывезли за границу обманом. Сама Екатерина наотрез отказалась общаться с «Комсомолкой» – по ее словам, для спокойствия ее родственников.

«Согласие на выезд получено обманным путем. Александр сказал, что мы через неделю к ребенку прилетим. До этого с ребенком и бывшим мужем мы ездили в Китай и Таиланд. Я сначала не соглашалась, но он меня убедил. Когда ребенка отправили, он позвонил, сказал, что со мной разводится, и мне домой не приезжать», – рассказывала девушка на одном из судебных заседаний.

Сейчас Александр живет вместе с сыном. Фото: из личного архива А. Эпова

Как бы то ни было, Михаил регулярно общается с мамой – и по телефону, и через «Скайп». Так что право на общение с обеими родителями не нарушается.

Понятное дело, что Александр имел все шансы на победу. У него было достаточно свидетельств того, что супруга намерена растить из своего сына будущего сектанта – это подтверждалось аудиозаписями, видеороликами, показаниями знакомых семьи. Кроме того, вся родня Екатерины Эповой – тоже сектанты, и Михаил с детства оказался бы лишен нормального человеческого общества.

Судебное разбирательство закончилось в феврале этого года. Суд встал на сторону Александра и постановил: ребенок должен проживать с отцом.

Решение суда

Супругу, само собой, такой исход дела не устроил. Адвокат Екатерины подала апелляцию. Рассматривать ее начали в июне. Итоги апелляции огорошили всех.

– Апелляционная комиссия состояли из нескольких человек, но главную роль там играла судья Илона Бичукова. Она, так сказать, являлась докладчиком. С первого заседания она относилась ко мне предвзято, откровенно давила на меня и адвоката. На втором заседании Бичукова назначила повторную психологическую экспертизу, причем с новыми вопросами – их предложила адвокат жены, – рассказал Александр.

Это является серьезным процессуальным нарушением: повторная экспертиза может рассматривать только вопросы, затронутые в первоначальном исследовании. Ее смысл заключается в исследовании прежних вопросов новыми экспертами. Однако пока сделать с решением судьи никто ничего не может. Отец Михаила уже обратился с жалобами в самые разные инстанции, но никакой реакции на них пока нет.

В настоящее время в апелляционном заседании наступила пауза. Она продлится до завершения экспертизы. Каким будет исход заседания – пока неясно. Вполне вероятно, что приговор первой инстанции отменят, и дело вернут на повторное рассмотрение. Есть и другой вариант развития событий: Михаила отдадут матери. В общем, семейно-религиозный конфликт, в эпицентре которого оказался трехлетний мальчик, еще долго не кончится. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

Комментарий эксперта

Алексей Бердин, психолог:

Почему так опасно попадание в секту? Такими организациями, как правило, заправляют умелые манипуляторы сознанием. Они умеют находить подход к любому человеку, давить на нужные рычаги. Часто членов секты в водят в состояние измененного сознания – например, с помощью транса. Это нарушает восприятие реальности.

Попавшие в секту люди чаще всего порывают со всеми друзьями и родственниками, общаются только с другими, скажем так, братьями по вере. И, понятное дело, в скором времени расстаются со значительной частью своих сбережений. Большинство сект нацелены именно на это.