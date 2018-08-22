Главный врач с Шепеткова, и кто носит красную панаму на «Кубке залива Петра Великого»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-22T01:14:51+03:00

Утренний эфир 22 августа на радио «Комсомольская правда» - Приморье»: на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

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На этой неделе во Владивостоке стартуют всероссийские соревнования по парусному спорту «Кубок залива Петра Великого». И одновременно с регатой пройдет чемпионат России в легендарном классе яхт «Конрад 25 Р», самое большое количество которых насчитывается именно в Приморье. Где можно будет наблюдать за этими зрелищными состязаниями, и кто в них примет участие, - спросим у гостя программы «Что приморцу хороШоу». Главный судья регаты Евгений Хромченко придет в студию радио «Комсомольская правда» - Приморье» в среду в 8:05. Наденет ли он при этом свою знаменитую красную панаму – желающие узнают благодаря онлайн-трансляции.

Еще один гость - главный врач краевой клинической психиатрической больницы на известной всем владивостокцам улице Шепеткова Максим Артамонов. Поговорим об уже начавшихся «осенних обострениях» и о том, что нужно знать будущим водителям, желающим пройти медкомиссию.

Также в утреннем шоу – прогноз погоды, актуальная информация о дорожных пробках и анонс свежего номера газеты «Комсомольская правда».

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.